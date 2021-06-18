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Дрозденко вводит обязательную вакцинацию в Ленобласти. Госпитализации с коронавирусом выросли в три раза

В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об ухудшающейся ситуации с COVID-19 в регионе и решил ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

«Я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий. Мы снижаем объемы плановой медицинской помощи и открываем новые «ковидные» госпитали», — заявил 18 июня Дрозденко.

По его словам, в регионе наблюдаются низкие темпы вакцинации. На данный момент прививки от коронавируса сделали лишь 10% взрослого населения Ленобласти.

«Для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%», — подчеркнул губернатор.

Массовые мероприятия в регионе будут разрешены только при условии, что их участники сделают прививку или продемонстрируют отрицательный тест на коронавирус. При вакцинации власти предусмотрели выходные дни для бюджетников. Частным предприятиям рекомендуют рассмотреть аналогичные меры.

В Ленинградской области ужесточили коронавирусные ограничения 11 июня. С начала пандемии в регионе выявили 46 997 заболевших.

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Комментарии (39)

ЛоскутныйЕнот
16.06.2021 года Фонтанка:

Александр Дрозденко заявил, что не будет следовать по пути властей Москвы и Подмосковья и объявлять обязательную вакцинацию

18.06.2021 года Фонтанка:

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об ухудшающейся ситуации с COVID-19 в регионе и решил ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Тем временем рост в ЛО +-2-3 человека в день. По официальным терминам вполне такое "плато"
Piter Russo
А если в организации 80% переболело и имеют высокий титр антител... на кой фиг им вакцинироваться пока сохраняются антитела?
264527831
Отправить на принудительное лечение может только суд.
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