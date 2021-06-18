Дрозденко вводит обязательную вакцинацию в Ленобласти. Госпитализации с коронавирусом выросли в три раза

«Я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий. Мы снижаем объемы плановой медицинской помощи и открываем новые «ковидные» госпитали», — заявил 18 июня Дрозденко.



По его словам, в регионе наблюдаются низкие темпы вакцинации. На данный момент прививки от коронавируса сделали лишь 10% взрослого населения Ленобласти.



«Для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. Постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%», — подчеркнул губернатор.

