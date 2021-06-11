В Ленинградской области ужесточили коронавирусные ограничения. Сосновый Бор ушёл в красную зону

Другие изменения касаются сферы услуг и досуга. Общепиту в красной зоне можно использовать не более половины посадочных мест. Мероприятия помещениях в красных и желтых зонах должны ограничиться до 30 и 50 человек соответственно. В этих же зонах ограничено количество участников церемонии бракосочетания — не более 15 человек, без учета гостей и сотрудников.

Ограничения по численности буду сняты для точек общепита, сотрудники которых вакцинированы. Если эпидобстановка ухудшится, с 1 сентября кафе, салонам красоты и спортклубам запретят работу, если в штате привитыми окажутся менее 80% сотрудников. Деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры в этом случае будет разрешена при заполняемости не более 25%.

На данный момент в красной зоне находятся Сосновый Бор, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы. В желтой — Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Тосненский районы. В зеленой — Киришский, Волховский, Кингисеппский, Ломоносовский районы.