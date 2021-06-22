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Пожертвуют премией. Не сделавших прививку чиновников в Ленобласти отправят на принудительную удалёнку

Для непривитых от коронавируса чиновников вводят дистанционку

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля все чиновники областной администрации, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19 или не предоставят документы, что у них есть антитела к коронавирусу или же медицинские противопоказания к вакцинации, отправляются на дистанционную работу, что автоматически скажется на их премии. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце прошлой недели в Ленобласти была введена обязательная вакцинация для работников сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования. Также было ограничено проведение на территории региона массовых мероприятий.

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Комментарии (4)

Олег З
Творится какой то беспредел!
Xodok1
непонятно, это наказание или поощрение?
Piter Russo
Некоторым чиновникам это даже в радость - не надо контактировать с назойливыми челобитниками....
И не понятен пассаж отчего оставят на работе тех у кого медицинские противопоказания к вакцинации - как они от ковида будут защищены?
Этих надо было на удаленку сразу выводить.
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