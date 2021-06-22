Пожертвуют премией. Не сделавших прививку чиновников в Ленобласти отправят на принудительную удалёнку

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля все чиновники областной администрации, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19 или не предоставят документы, что у них есть антитела к коронавирусу или же медицинские противопоказания к вакцинации, отправляются на дистанционную работу, что автоматически скажется на их премии. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.



Ранее «Фонтанка» писала, что в конце прошлой недели в Ленобласти была введена обязательная вакцинация для работников сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования. Также было ограничено проведение на территории региона массовых мероприятий.

