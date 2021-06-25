Смольный: решение о введении ковид-фри зон в Петербурге будет приниматься с учётом темпов вакцинации

«Любые ограничительные меры будут приниматься с точки зрения динамики вакцинации. Мы уже вышли на 16 тысяч в день. Таргетное значение, рассчитанное Роспотребнадзором, — чуть больше 20 тысяч. Тогда к осени выходим на коллективный иммунитет», — сказал он.



От темпов вакцинации также будет зависеть решение о введении ковид-фри зон и ковид-паспортов для бизнеса. «Мы все это рассматриваем, и московский опыт в том числе. Возможны любые решения», — отметил Ситов.



По словам чиновника, у Петербурга есть временной лаг, чтобы оценить, насколько эффективны меры, которые введены в Москве и других регионах, и «совместно с бизнесом принять точечные решения».

