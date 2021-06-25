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Смольный: решение о введении ковид-фри зон в Петербурге будет приниматься с учётом темпов вакцинации

Правительство Петербурга изучает опыт Москвы и других регионов по введению ковид-фри зон и ковидных паспортов в сфере услуг и общепита, но решение пока не принято. Об этом заявил 25 июня глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

«Любые ограничительные меры будут приниматься с точки зрения динамики вакцинации. Мы уже вышли на 16 тысяч в день. Таргетное значение, рассчитанное Роспотребнадзором, — чуть больше 20 тысяч. Тогда к осени выходим на коллективный иммунитет», — сказал он.

От темпов вакцинации также будет зависеть решение о введении ковид-фри зон и ковид-паспортов для бизнеса. «Мы все это рассматриваем, и московский опыт в том числе. Возможны любые решения», — отметил Ситов.

По словам чиновника, у Петербурга есть временной лаг, чтобы оценить, насколько эффективны меры, которые введены в Москве и других регионах, и «совместно с бизнесом принять точечные решения».

Развитие болезни идёт по экспоненте, подчеркнул Александр Ситов. «При существующих темпах вакцинации, возможно, при запасе системы здравоохранения и, если мы ее еще нарастим, от чего-то удержимся. Но предсказать это точно невозможно», — подчеркнул глава Ситуационного центра.

Напомним, все последние дни заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет, а летальная статистика ставит рекорды.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

IrinI
Дискриминация в чистом виде.
В мск по правилам только привитых будут пускать внутрь ресторан, а потом даже на веранды.
А у кого противопоказания? А беременные? А кормящих мамы? Они бы и хотели, да не делают им. И что? Все сидите дома?
Просто идиотизм.
kоt-obormot
🤡в общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть..©
SERGEY111
Пускай побыстрее вводят эти зоны - люди хоть будут точно знать места где будут собираться носители вируса .
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