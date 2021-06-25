Смольный: решение о введении ковид-фри зон в Петербурге будет приниматься с учётом темпов вакцинации

«Любые ограничительные меры будут приниматься с точки зрения динамики вакцинации. Мы уже вышли на 16 тысяч в день. Таргетное значение, рассчитанное Роспотребнадзором, — чуть больше 20 тысяч. Тогда к осени выходим на коллективный иммунитет», — сказал он.
От темпов вакцинации также будет зависеть решение о введении ковид-фри зон и ковид-паспортов для бизнеса. «Мы все это рассматриваем, и московский опыт в том числе. Возможны любые решения», — отметил Ситов.
По словам чиновника, у Петербурга есть временной лаг, чтобы оценить, насколько эффективны меры, которые введены в Москве и других регионах, и «совместно с бизнесом принять точечные решения».
Развитие болезни идёт по экспоненте, подчеркнул Александр Ситов. «При существующих темпах вакцинации, возможно, при запасе системы здравоохранения и, если мы ее еще нарастим, от чего-то удержимся. Но предсказать это точно невозможно», — подчеркнул глава Ситуационного центра.
Напомним, все последние дни заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет, а летальная статистика ставит рекорды.