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Смольный: Иммунитет к COVID-19 есть у половины работников промышленных предприятий Петербурга

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у половины работников промышленных предприятий Петербурга. Об этом 29 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.

По его словам, на 367 крупных и средних предприятиях трудятся 279,6 тысячи человек. Более 90 тысяч человек провакцинировано двумя дозами. Еще порядка 50 тысяч переболели или имеют противопоказания к прививкам. «Это дает 49% [коллективного иммунитета] от общей численности», — отметил Алексей Яковлев.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора по городу заявили, что для достижения коллективного иммунитета в Петербурге до 31 августа ежедневно нужно прививать 22 тыс. человек.

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Комментарии (7)

266081655
Начальник сказал, что у половины - значит у половины!
vader
Так какая разница, есть или нет? Министр здравоохранения сказал же - всем под иглу! А разбираться потом будем.
teodor
Иммунитет есть но прививаться надо, иначе антихрист не оценит потуги смольного
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