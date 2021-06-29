Смольный: Иммунитет к COVID-19 есть у половины работников промышленных предприятий Петербурга

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у половины работников промышленных предприятий Петербурга. Об этом 29 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.



По его словам, на 367 крупных и средних предприятиях трудятся 279,6 тысячи человек. Более 90 тысяч человек провакцинировано двумя дозами. Еще порядка 50 тысяч переболели или имеют противопоказания к прививкам. «Это дает 49% [коллективного иммунитета] от общей численности», — отметил Алексей Яковлев.