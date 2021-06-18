Вакцинация будет добровольной, но не менее 60%. О чем договорились Роспотребнадзор и петербургский бизнес

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге не будет — но лишь пока заболеваемость не достигла угрожающих значений. Такое заявление на встрече с бизнесом 17 июня сделала глава Роспотребнадзора в Петербурге Наталия Башкетова. Предпринимателям дали понять, что их крови санитарное ведомство не жаждет, но и расслабляться не позволит. Теперь рестораторы ломают голову, как обеспечить указанный норматив в 60%, и ждут помощи от самого Роспотребнадзора.

Первыми объявили об обязательной вакцинации работников сферы услуг Москва и Московская область 16 июня . Прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома», — заявил столичный мэр Сергей Собянин. Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область. «С учетом ситуации абсолютно правильно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Такой меры ждал и петербургский бизнес. Ранее предприниматели жаловались, что им не удается самим склонить сотрудников сделать прививки, и ждали решительных действий от властей. Но пока Петербург пойдет по другому пути. «В Роспотребнадзоре на текущий момент эту идею [обязательной вакцинации от коронавируса] не поддерживают, хотя ситуация может измениться в зависимости от показателей распространения заболевания», — рассказал «Фонтанке» председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов по итогам встречи участников рынка с Наталией Башкетовой.

Но заболеваемость растет. И альтернативой принудительной прививочной кампании и штрафам будет меморандум о добровольной вакцинации. В соответствии с ним, предприятия общественного питания и ТЦ обязуются за два месяца обеспечить вакцинацию 60% коллективов. О готовности подписать меморандум сообщили группа Ginza и сеть «Теремок». Другие участники также планируют присоединиться к данной инициативе. По словам Дмитрия Панова, уже начали поступать запросы и от других сфер, в частности салонов красоты и автосалонов.



Сама цифра в 60% взята из московского распоряжения об обязательной вакцинации. Предполагается, что те сотрудники, которые уже переболели и смогут предоставить справки о наличии антител, прививки делать не будут.

Обеспечивать приток добровольцев на пункты вакцинации будут за счет разъяснительной работы. «Люди испытывают фобию перед прививкой из-за отсутствия информации», — сказал Дмитрий Панов. Бизнес предложил составить перечень наиболее важных и интересующих жителей города вопросов о вакцинации и с представителями Роспотребнадзора дать на них видеоответы. Наталия Башкетова инициативу поддержала.

О штрафных санкциях тем, кто взял на себя обязательство, но по тем или иным причинам не смог добиться планки 60%, речи на совещании не шло. Но бизнес крайне мотивирован выполнить задачу, так как вероятной альтернативой может быть усиление коронавирусных мер.

Наталия Башкетова отметила, что причиной подъема заболеваемости стало снижение дисциплины как среди граждан, так и бизнеса. В итоге предприниматели обязались восстановить коронавирусную рассадку и заново нанести всю разметку для социальной дистанции. А вот о послаблениях пока говорить рано. «Всё зависит от солидарных мер по снижению и остановке роста», — заключил Дмитрий Панов.



«Фонтанка» поинтересовалась у рестораторов, как они намерены за два месяца убедить сотрудников вакцинироваться, если раньше это не удавалось.

В Ginza Project заявили, что уже начали массово прививать сотрудников, половина уже получили вакцину. В итоге группа рассчитывает выполнить план даже быстрее чем за два месяца. «К нам приезжают врачи-вирусологи, которые отвечают на все вопросы, подробно объясняют принцип действия вакцины. Мы планируем в ближайшее время закончить этот процесс», — сообщили в пресс-службе.

«Теремок» около трех недель начал предоставлять сотрудникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный оплачиваемый день отпуска или сертификат на посещение своих ресторанов номиналом в 1000 рублей. «Также мы компенсируем всем желающим перед прививкой тест на антитела. А в день после прививки делаем выходной», — отметили в пресс-службе. Компания занимается просвещением кадрового состава. «Работаем по всем внутренним каналам. В планах привлечение экспертов-эпидемиологов для ответа на вопросы наших сотрудников. Также планируем организацию пунктов вакцинации внутри компании для наших сотрудников», — добавили в «Теремке». Данных по числу работников с антителами у компании пока нет, но статистика сейчас собирается.



«При поддержке Роспотребнадзора, съемке разъясняющих и агитационных роликов, выездах специалистов на крупные предприятия обязательства в 60% привитых реалистичны», — считает глава объединения «Рестоград» («Теремок», «Токио сити — Бахрома», «Русская рыбалка») Александр Ружинский. Сейчас в крупных предприятиях привито уже 30–40% коллективов. По его словам, другие участники ассоциации также готовы присоединиться к меморандуму. «Будем проводить переговоры и с компаниями, которые еще не входят в "Рестоград"», — отметил он.

А вот молодых сотрудников баров склонить к прививке добровольно будет сложно, считает представитель Союза независимых рестораторов Александр Романенко. В своих заведениях совладелец Bakunin Group предлагал и премии по 5 тысяч рублей за вакцинацию, и iPhone 12 разыгрывал. «Работает молодежь до 30 лет. Им говоришь: "Прививайтесь, вот вам 5 тысяч рублей премии", они говорят: "Вы что, хотите мое мнение купить, чтоб я чипировался за 5 тысяч?"», — отмечает предприниматель.

Как показал опрос «Фонтанки», почти половина (46%) читателей выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. 15% считает, что прививать нужно всех, у кого нет антител. Остальные 39% считают, что прививать нужно сотрудников отдельных отраслей. По 7% набрали торговля и общепит, по 6% — транспорт и образование, 5% — развлекательная индустрия, 4% — бытовые услуги. В опросе приняли участие 5 тысяч человек.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»