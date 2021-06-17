Обязательной вакцинации в Петербурге пока не будет. Но рестораторы обещают привить 60% сотрудников добровольно

Вопрос о введении обязательной вакцинации по примеру Москвы был поднят представителями торговых центров и общепита. В Роспотребнадзоре на текущий момент эту идею не поддерживают, хотя ситуация может измениться в зависимости от показателей распространения заболевания.
В итоге стороны договорились о подписании меморандума о добровольной вакцинации.
Крупные предприятия общественного питания, в частности Ginza и «Теремок», подтвердили, что обязуются добровольно за 2 месяца обеспечить вакцинацию 60% коллективов.
Также бизнес и санитарное ведомство договорились о совместных шагах, чтобы затормозить рост заболеваемости. В частности, предприниматели обязались восстановить коронавирусную рассадку и заново нанести всю разметку. Кроме того, было решено вести разъяснительную работу о вакцинации — в частности, записать видео с ответами на самые частые вопросы и разместить в бизнес-чатах. «Люди испытывают фобию перед прививкой из-за отсутствия информации», — сказал Дмитрий Панов.
О послаблениях пока говорить рано, так как заболеваемость продолжает расти. «Но все зависит от солидарных мер по снижению и остановке роста», — заключил Дмитрий Панов.
Напомним, 16 июня Москва и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область.
Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что пока не разрабатывает документ об обязательной вакцинации.