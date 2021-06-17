Обязательной вакцинации в Петербурге пока не будет. Но рестораторы обещают привить 60% сотрудников добровольно

Вопрос о введении обязательной вакцинации по примеру Москвы был поднят представителями торговых центров и общепита. В Роспотребнадзоре на текущий момент эту идею не поддерживают, хотя ситуация может измениться в зависимости от показателей распространения заболевания.



В итоге стороны договорились о подписании меморандума о добровольной вакцинации.



Крупные предприятия общественного питания, в частности Ginza и «Теремок», подтвердили, что обязуются добровольно за 2 месяца обеспечить вакцинацию 60% коллективов.

