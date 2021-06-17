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Обязательной вакцинации в Петербурге пока не будет. Но рестораторы обещают привить 60% сотрудников добровольно

Петербургский Роспотребнадзор не стал настаивать на обязательной вакцинации работников общепита и торговли. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов по итогам встречи участников рынка с главой санитарного ведомства в Петербурге Натальей Башкетовой 17 июня.

Вопрос о введении обязательной вакцинации по примеру Москвы был поднят представителями торговых центров и общепита. В Роспотребнадзоре на текущий момент эту идею не поддерживают, хотя ситуация может измениться в зависимости от показателей распространения заболевания.

В итоге стороны договорились о подписании меморандума о добровольной вакцинации.

Крупные предприятия общественного питания, в частности Ginza и «Теремок», подтвердили, что обязуются добровольно за 2 месяца обеспечить вакцинацию 60% коллективов.

Также бизнес и санитарное ведомство договорились о совместных шагах, чтобы затормозить рост заболеваемости. В частности, предприниматели обязались восстановить коронавирусную рассадку и заново нанести всю разметку. Кроме того, было решено вести разъяснительную работу о вакцинации — в частности, записать видео с ответами на самые частые вопросы и разместить в бизнес-чатах. «Люди испытывают фобию перед прививкой из-за отсутствия информации», — сказал Дмитрий Панов.

О послаблениях пока говорить рано, так как заболеваемость продолжает расти. «Но все зависит от солидарных мер по снижению и остановке роста», — заключил Дмитрий Панов.

Напомним, 16 июня Москва и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область.

Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что пока не разрабатывает документ об обязательной вакцинации.

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Комментарии (23)

sektor7
Я тоже дал команду привить всех. В офисах и на объектах.
Random_spb
О каких 60% может идти речь, если 99% персонала никак не оформлены?
В сетевых еще какие-то трудовые договоры могут быть, а у мелких нет ничего.
Cвифт
... очковтирательство налицо, ибо работодателей всё равно принуждают делать вакцинацию работников.
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