Роспотребнадзор заявил, что не разрабатывает документ об обязательной вакцинации в Петербурге

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — заявили «Фонтанке» 16 июня в управлении Роспотребнадзора.
Собеседник, близкий к управлению, добавил, что для начала главный санитарный врач должен переговорить с правительством, и дальше уже они уже примут какое-то решение. Но в первую очередь информацию стоит ждать от пресс-службы губернатора, потому что в Москве документ подписывался мэром города, а в Московской области — губернатором.
«В Москве инициатива от Роспотребнадзора исходила — это постановление главного санитарного врача. Так что им вопрос задайте», — заявили «Фонтанке» в комздраве 16 июня.
По словам источников нашего издания, идея исходит от федерального Роспотребнадзора, и местный с большой долей вероятности даст такую рекомендацию чиновникам. По словам собеседников, близких к оперштабу, рекомендация санитарного ведомства практически обязательна к исполнению.
16 июня Москва, а следом и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома».