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Роспотребнадзор заявил, что не разрабатывает документ об обязательной вакцинации в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Петербургу заявило, что документа об обязательной вакцинации в Северной столице, как в Москве и Московской области, не разрабатывает. В конечном счете там ждут решения от Смольного.

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — заявили «Фонтанке» 16 июня в управлении Роспотребнадзора.

Собеседник, близкий к управлению, добавил, что для начала главный санитарный врач должен переговорить с правительством, и дальше уже они уже примут какое-то решение. Но в первую очередь информацию стоит ждать от пресс-службы губернатора, потому что в Москве документ подписывался мэром города, а в Московской области — губернатором.

«В Москве инициатива от Роспотребнадзора исходила — это постановление главного санитарного врача. Так что им вопрос задайте», — заявили «Фонтанке» в комздраве 16 июня.

По словам источников нашего издания, идея исходит от федерального Роспотребнадзора, и местный с большой долей вероятности даст такую рекомендацию чиновникам. По словам собеседников, близких к оперштабу, рекомендация санитарного ведомства практически обязательна к исполнению.

16 июня Москва, а следом и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

fonbaronn
Прежде чем делать прививку пускай сначала делают анализ на антитела. А потом если антител нет,делают прививку. И то не факт ,что после прививки они появятся. Но по сути гады правильно рассчитали. Люди прививаться непонятной прививкой не хотят,а тут не хочешь потеряешь работу. Слава россии.
guess
Чем больше давления - тем больше сопротивление!
Волос
Ура! Беглов, не молчи! Начинай чипировать этих антипрививочников.
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