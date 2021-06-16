Роспотребнадзор заявил, что не разрабатывает документ об обязательной вакцинации в Петербурге

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — заявили «Фонтанке» 16 июня в управлении Роспотребнадзора.

Собеседник, близкий к управлению, добавил, что для начала главный санитарный врач должен переговорить с правительством, и дальше уже они уже примут какое-то решение. Но в первую очередь информацию стоит ждать от пресс-службы губернатора, потому что в Москве документ подписывался мэром города, а в Московской области — губернатором.

«В Москве инициатива от Роспотребнадзора исходила — это постановление главного санитарного врача. Так что им вопрос задайте», — заявили «Фонтанке» в комздраве 16 июня.

