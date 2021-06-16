Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию

Уже в двух центральных регионах России объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.



Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала соответствующее постановление 16 июня. В нём говорится, что эпидемиологическая обстановка в области расценивается как неблагополучная. За неделю с 7 по 13 июня рост числа заражений составил 13,1%. 70% заболевших — работающие граждане.



В связи с этим главврач постановила «обеспечить проведение профилактических прививок» против COVID-19 отдельным группам населения:

