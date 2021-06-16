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Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию

Уже в двух центральных регионах России объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала соответствующее постановление 16 июня. В нём говорится, что эпидемиологическая обстановка в области расценивается как неблагополучная. За неделю с 7 по 13 июня рост числа заражений составил 13,1%. 70% заболевших — работающие граждане.

В связи с этим главврач постановила «обеспечить проведение профилактических прививок» против COVID-19 отдельным группам населения:

  • работникам торговли, общественного питания, общественного транспорта, такси, сфер здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, образования, центров госуслуг, салонов красоты, соляриев, бассейнов, фитнес-клубов, детских игровых комнат, сферы бытовых услуг, а также культурных и просветительских, театров и кинотеатров, сотрудникам рекламных и спортивных мероприятий и т.д.;
  • госслужащим, муниципальным служащим, работникам органов власти.

Руководители организаций должны усилить информационную работу и обеспечить вакцинацию (первым компонентом — до 15 июля, вторым — до 15 августа).

Ранее в Москве ввели аналогичные меры, а в Карелии — паспорта коллективного иммунитета.

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Комментарии (35)

german_5e4d02dc5a4f9
Надеюсь, не будет, как в фильме "Я легенда" - когда кругом одни зомбаки. Зато вакцинированные.
Агроном аэродрома
Вертолётная вакцЫнация. :))
мухомор
мы следующие
у меня дома уже ловится сигнал Covid-19 5G TEST TOWER
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