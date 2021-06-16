Московская область вслед за столицей объявила обязательную вакцинацию

Уже в двух центральных регионах России объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала соответствующее постановление 16 июня. В нём говорится, что эпидемиологическая обстановка в области расценивается как неблагополучная. За неделю с 7 по 13 июня рост числа заражений составил 13,1%. 70% заболевших — работающие граждане.
В связи с этим главврач постановила «обеспечить проведение профилактических прививок» против COVID-19 отдельным группам населения:
- работникам торговли, общественного питания, общественного транспорта, такси, сфер здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, образования, центров госуслуг, салонов красоты, соляриев, бассейнов, фитнес-клубов, детских игровых комнат, сферы бытовых услуг, а также культурных и просветительских, театров и кинотеатров, сотрудникам рекламных и спортивных мероприятий и т.д.;
- госслужащим, муниципальным служащим, работникам органов власти.
Руководители организаций должны усилить информационную работу и обеспечить вакцинацию (первым компонентом — до 15 июля, вторым — до 15 августа).
Ранее в Москве ввели аналогичные меры, а в Карелии — паспорта коллективного иммунитета.