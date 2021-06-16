Карелия сделала шаг к принудительной вакцинации. Глава республики ввел паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче предприятиям паспортов коллективного иммунитета. Принуждать к вакцинации жителей республики станут работодатели.



О ноу-хау Парфенчиков сообщил 16 июня. «Организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции. Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения», — заявил глава региона.



На паспорта коллективного иммунитета и преференции по бизнесу имеют право компании, в которых не менее 60 % сотрудников привились или переболели коронавирусом. Паспорта дадут возможность бизнесменам не закрывать предприятия при локдауне.

