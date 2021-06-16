FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.83р87.21р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Карелия сделала шаг к принудительной вакцинации. Глава республики ввел паспорта коллективного иммунитета

В Карелии ввели паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче предприятиям паспортов коллективного иммунитета. Принуждать к вакцинации жителей республики станут работодатели.

О ноу-хау Парфенчиков сообщил 16 июня. «Организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции. Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения», — заявил глава региона.

На паспорта коллективного иммунитета и преференции по бизнесу имеют право компании, в которых не менее 60 % сотрудников привились или переболели коронавирусом. Паспорта дадут возможность бизнесменам не закрывать предприятия при локдауне.

«Странное дело, ей-богу. У меня одной такое чувство? Чем больше заставляют прививаться, тем меньше хочется», — написала Парфенчикову в Instagram подписчица. Это один из самых обсуждаемых комментариев под постом главы республики.

Сотрудники НИИ Смородинцева провели автономное исследование эффективности «Спутника V». Абсолютное большинство привитых отреагировало на прививку антителами.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

BobCat2
Сам глава Карелии не справился с задачей и переложил на работодателей под угрозой их закрытия? За такое вообще с должности гнать надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний