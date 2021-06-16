Петербургские ученые провели исследование «реальной эффективности» «Спутника V»

В наблюдательном исследовании, которое началось 19 февраля, принимают участие жители Петербурга, привитые в рамках городской программы вакцинации против COVID-19, а также давшие согласие на обследование на наличие специфических антител в сыворотке крови.

До вакцинации у большинства участников исследования не было обнаружено антител к вирусу. Но уже после введения первой дозы вакцины у 83% участников отмечался выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию.



У 57 участников исследования были также изучены титры IgG и нейтрализующих антител. Титры IgG, которые определялись уже на 21-й день после первой вакцинации, повышались через 21 день после второй и сохранялись на 70-й день исследования. Таким образом, установлено четырехкратное нарастание титра специфических IgG у 84% обследованных на 21-й день после первой вакцинации. Также отмечено нарастание титров нейтрализующих антител у большинства привитых. У трех человек титры, нейтрализующие антитела, не определялись на протяжении 70 дней наблюдения.



«По первым данным исследования можно сделать вывод, что в течение первых двух месяцев после введения первой дозы вакцины формируется устойчивый гуморальный иммунный ответ. В то же время закономерно, что в популяции есть небольшая доля людей, у которых Sputnik V не вызывает выработку специфических антител. Исследование будет продолжено, также в дальнейшем планируем выполнить оценку клеточного иммунного ответа. Наше наблюдение также позволит оценить длительность иммунного ответа после вакцинации», — прокомментировала заместитель директора по научной работе ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.

