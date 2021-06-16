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Петербургские ученые провели исследование «реальной эффективности» «Спутника V»

Абсолютное большинство привитых отечественной вакциной «Спутник V» имели положительный результат теста на антитела после вакцинации.

Предварительные результаты оценки иммуногенности вакцины в целом аналогичны данным от разработчика препарата, сообщили 16 июня в Европейском университете. Независимую оценку проводили вместе с НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

В наблюдательном исследовании, которое началось 19 февраля, принимают участие жители Петербурга, привитые в рамках городской программы вакцинации против COVID-19, а также давшие согласие на обследование на наличие специфических антител в сыворотке крови.

До вакцинации у большинства участников исследования не было обнаружено антител к вирусу. Но уже после введения первой дозы вакцины у 83% участников отмечался выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию.

У 57 участников исследования были также изучены титры IgG и нейтрализующих антител. Титры IgG, которые определялись уже на 21-й день после первой вакцинации, повышались через 21 день после второй и сохранялись на 70-й день исследования. Таким образом, установлено четырехкратное нарастание титра специфических IgG у 84% обследованных на 21-й день после первой вакцинации. Также отмечено нарастание титров нейтрализующих антител у большинства привитых. У трех человек титры, нейтрализующие антитела, не определялись на протяжении 70 дней наблюдения.

«По первым данным исследования можно сделать вывод, что в течение первых двух месяцев после введения первой дозы вакцины формируется устойчивый гуморальный иммунный ответ. В то же время закономерно, что в популяции есть небольшая доля людей, у которых Sputnik V не вызывает выработку специфических антител. Исследование будет продолжено, также в дальнейшем планируем выполнить оценку клеточного иммунного ответа. Наше наблюдение также позволит оценить длительность иммунного ответа после вакцинации», — прокомментировала заместитель директора по научной работе ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, наше издание рассказывало о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Norge
Ведомственные учреждения подтверждают друг друга. Было бы смешно, если бы нии минздрава опровергал нии роспотреба.
BobCat2
Так антитела то что дают? У меня есть знакомые, которые уже по два раза переболели. Это при наличии самых правильных антител. И течение болезни было одинаковое...
Ded_S
Власти топят за вакцину; а вот история, которую на наблюдаю с моей мамой(74 года, гипертония 3 стадии 4 риск + диабет):
- 11.06.2021 после отбора материала ставят "Первично положительный";
- так как температура высокая,сухой кашель и отсутствие голоса, - вызываем скорую, госпитализация заканчивается в в 02:00 12.06.2012, там де берут еще один мазок;
- с 12 по 15 лечением ни кто не занимается, сами себе меряют давление, раз в день больным измеряют температуру;
- 13.06.2021 г. на эл.почту приходит подтверждение заболевания ковидом из лаборатории Роспотребнадзора, пересылаю тут же его в больницу (получаю подтверждение получения);
- 15.06.2021 приходит лечащий врач и говорит что по результатам внутреннего отбора материала (мазка), ковида нет и готовят маму к выписке;
- факт того что разница между мазками (первичным и того что делали в ходе госпитализации) была 10 часов врачом и зав.отделением игнорируется; информация о том что уже в больнице пропало обоняние - врачами не воспринимается, маму выписывают;
- обращаюсь в МинЗдрав на горячую линию; мне подтверждают то что врачи имеют право выписать домой больного с легкой формой (возраст и болезни пациента - не воспринимаются);
- на горячей линии Роспортеба - такой же ответ; на вопрос - как ехать домой, покупать продукты и тд, - предложено обратиться к волонтерам.
А вы говорите прививки..; бардак порождает эпидемию а не сама болезн
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