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В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации в сфере услуг.

«В целях реализации постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» обеспечить контроль за соблюдением требований организациями и индивидуальными предпринимателями», — говорится в указе от 16 июня.

До 1 июля власти разработают специализированную информсистему, запасутся нужным количеством вакцины и дополнительно привлекут медработников для принудительной прививочной кампании.

Этим же указом Сергей Собянин вернул москвичам право сидеть на скамейках в парках и беседках. Напомним, ранее за это обещали штраф в 4 тысячи рублей.

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Комментарии (18)

Ivan Topor
Пошли бы они нахрен со своей чудо-вакциной...
Kit.
Сейчас может внезапно оказаться, что вакцины хватает только пока ею не хотят прививаться.
Gundos2
это незаконно
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