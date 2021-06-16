В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

«В целях реализации постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» обеспечить контроль за соблюдением требований организациями и индивидуальными предпринимателями», — говорится в указе от 16 июня.



До 1 июля власти разработают специализированную информсистему, запасутся нужным количеством вакцины и дополнительно привлекут медработников для принудительной прививочной кампании.

