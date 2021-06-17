Четвёртый регион вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательные прививки от коронавируса для отдельных групп граждан будут делать в Сахалинской области. Об этом заявила на брифинге 17 июня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, передаёт РИА Новости.



«Я выношу своё постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», — сообщила Фунтусова.



Вакцинация начнётся в понедельник. Правило касается работников здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, образования, общественного питания, общественного транспорта, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и спа-салонов, сотрудников МФЦ, предприятий по оказанию бытовых услуг, детских игровых комнат и лагерей дневного пребывания, библиотек, музеев, театров, кинотеатров.

