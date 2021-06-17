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Четвёртый регион вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательные прививки от коронавируса для отдельных групп граждан будут делать в Сахалинской области. Об этом заявила на брифинге 17 июня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, передаёт РИА Новости.

«Я выношу своё постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», — сообщила Фунтусова.

Вакцинация начнётся в понедельник. Правило касается работников здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, образования, общественного питания, общественного транспорта, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и спа-салонов, сотрудников МФЦ, предприятий по оказанию бытовых услуг, детских игровых комнат и лагерей дневного пребывания, библиотек, музеев, театров, кинотеатров.

«У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64 до 23,2%», — поясняет глава Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что причинами резкого роста стали полное игнорирование гражданами масочного режима и социальной дистанции, а также низкие темпы иммунизации.

16 июня обязательные прививки для отдельных категорий населения ввели Москва, Московская и Кемеровская области.

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