FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
21
Печать

Третий российский регион ввёл обязательную вакцинацию вслед за Москвой и Подмосковьем

Кузбасс вслед за Москвой и Подмосковьем ввёл обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одним из трёх доступных препаратов. Об этом 16 июня сообщают «Вести Кузбасс».

В период до 17 июня нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17 августа — второй компонент вакцины.

Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее власти Москвы объяснили обязательную вакцинацию от коронавируса тем, что коечный фонд вот-вот закончится.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

266091865
Все просто - при отсутствии прививочного сертификата:
1. не госпитализировать с КОВИДом (лечимся дома),
2. не платить по больничному,
3. установить антипрививочный налог (как при Советах, когда брали "за бездетность").
266091865
Что значит незаконно? Что еще такое за "незаконно"??
266081655
Незаконно это.... Начальник сказал!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний