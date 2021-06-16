Третий российский регион ввёл обязательную вакцинацию вслед за Москвой и Подмосковьем

Кузбасс вслед за Москвой и Подмосковьем ввёл обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одним из трёх доступных препаратов. Об этом 16 июня сообщают «Вести Кузбасс».



В период до 17 июня нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17 августа — второй компонент вакцины.



Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

