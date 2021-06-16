Власти Москвы: Койки для коронавирусных больных могут закончиться через 2–3 недели

Она прокомментировала введение обязательной вакцинации. Заместитель мэра отметила, что данной процедуре, согласно постановлению Роспотребнадзора, подлежат более двух миллионов работников в столице. При этом обязательная вакцинация не ограничивает права граждан, подчеркнула Ракова, каждый человек сам решает, прививаться ему или нет.

В Москве больничные койки для лечения пациентов с COVID-19 могут закончиться через две-три недели. Об этом 16 июня заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, пишет РБК. По словам Раковой, показатели распространения инфекции продолжают ухудшаться.

Заммэра заявила, что без массовой иммунизации не удастся остановить резкий скачок заболеваемости. Она выразила надежду, что новые меры дадут свои плоды уже в ближайший месяц.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что количество выявленных заражений коронавирусом в Москве выросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов — на 70%. Он также рассказал, что в больницах Москвы подготовили дополнительные 4 тысячи коек под COVID-19, всего в столице таких коек 16 тысяч.



Что касается Петербурга, то Смольный уже почти две недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания на прошлую неделю, их было всего 8%. По информации нашего издания, в городе ежедневно госпитализируют более 800 человек с COVID-19.



В Петербурге введены новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

