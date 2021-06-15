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Собянин заявил о «взрывном росте» заболеваемости коронавирусом в Москве

Количество выявленных заражений коронавирусом в Москве выросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов — на 70%. Об этом 15 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», — сказал Собянин.

Он также рассказал, что в больницах Москвы подготовили дополнительные 4 тысячи коек под COVID-19, всего в столице таких коек 16 тысяч.

Как писала «Фонтанка», Смольный уже почти две недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания на прошлую неделю, их было всего 8%. По информации нашего издания, в городе ежедневно госпитализируют более 800 человек с COVID-19.

В Петербурге введены новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

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