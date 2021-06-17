Песков поддержал обязательную вакцинацию в Москве и регионах

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса в ряде регионов.



«С учетом ситуации абсолютно правильное [решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье, Кузбассе и Сахалине]. Это моя личная точка зрения», — заявил 17 июня Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».



По его словам, россияне пока не очень активно прививаются, хотя для этого созданы все условия. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сейчас в стране сохраняется «принцип необязательности вакцинирования».

