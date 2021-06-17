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Песков поддержал обязательную вакцинацию в Москве и регионах

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса в ряде регионов.

«С учетом ситуации абсолютно правильное [решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье, Кузбассе и Сахалине]. Это моя личная точка зрения», — заявил 17 июня Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».

По его словам, россияне пока не очень активно прививаются, хотя для этого созданы все условия. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сейчас в стране сохраняется «принцип необязательности вакцинирования».

16 июня обязательные прививки для отдельных категорий населения ввели Москва, Московская и Кемеровская области. На следующий день к ним присоединился Сахалин.

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Комментарии (10)

efela
У него провалы в памяти? Только вчера он глаголил, что Кремль не поддерживает обязательную вакцинацию.
265947515
Дмитрий Сергеевич а как же "обереги" которые от всех вирусов спасают?
Их раздавать и заставлять принудительно носить планируется?
***_555
Кто-то сомневался, что идея принудиловки идёт от СамогО? Сам-то правда ещё неизвестно чем привился и привился ли вообще.
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