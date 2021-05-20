Прививка в обмен на премию. Как бизнес откликнулся на призыв Смольного о прививочной мобилизации

По мере приближения третьей волны COVID-19 власти Петербурга всё чаще призывают бизнес в союзники по прививочной кампании. Так, комментируя перспективы введения новых ограничений, глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности Александр Ситов заявил, что лучший способ их избежать — это форсировать вакцинацию сотрудников. И лучше — собственным примером. «Хочу обратиться к собственникам бизнеса — сами прививайтесь, популяризируйте вакцинацию. Если все будут вакцинироваться и соблюдать масочный режим, запаса коек хватит, чтобы пройти третью волну», — заявил он.



Пока в Северной столице темпы вакцинации в четыре раза ниже планируемых. Привиты полностью лишь 533 тысячи человек, хотя в самом минимальном плане, который ставил себе Смольный, к 1 августа должно быть 1,2 миллиона. Тем временем городские власти готовятся к встрече в очном формате ПМЭФ, игр Евро-2020 и «Алых парусов».

Заметный вклад в коллективный иммунитет должен внести как раз Петербургский международный экономический форум. Сотрудников гостиниц, учреждений культуры и сферы питания, участвующих в его подготовке, обязали пройти вакцинацию. Чтобы стимулировать остальной общепит, городские власти предложили получить специальный QR-код с логотипом ПМЭФ, который подтвердит соблюдение усиленных мер безопасности. Одно из условий — отчитываться о коллективном иммунитете персонала. Данные о ресторанах, участвующих в программе, за две недели до форума так и не появились. В комитете по промышленной политике не прокомментировали число полученных и утвержденных заявок.

«Делаем всё, что можем, но мы не волшебники»



В сферах, которые сильнее всего рискуют попасть под коронавирусные ограничения, вакцинация сотрудников идет ни шатко ни валко. «Мы с партнером это сделали [вакционировались] и всем рассказали. Менеджерский состав попросили поговорить с ребятами о том, что прививки есть, и, чтобы нас опять не закрыли, желательно это сделать. Второй год подряд упускать лето не хочется», — рассказывает Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра» и стейк-хауса Red. Steak & Wine. По его словам, отчитываться о вакцинации работников не просили. Но уровень коллективного иммунитета должен показать массовый тест на антитела, который заказали владельцы.

Большинство руководителей и собственников были бы рады вдохновить своим примером линейный персонал, но уже переболели и пока не нуждаются в новых антителах. Так что пытаются найти другие инструменты.

Так, сеть «Теремок» намерена поощрять сотрудников, которые вакцинируются. «Будем давать дополнительный день к отпуску или сертификат на посещение наших ресторанов, сейчас собираем списки желающих и спрашиваем про удобное время», — рассказал совладелец компании Виталий Свидовский. Перед прививкой за счет компании работникам будут делать тесты на антитела. «Это тоже часть мотивационной системы», — подчеркивает он. Форсированная вакцинация связана в том числе с намерением компании получить QR-код ПМЭФ.



Другие опрошенные «Фонтанкой» рестораторы на продвижение среди делегатов форума не польстились или не знали о такой возможности, но мотивировать персонал получить дозу «Спутника V» всё же пытаются.

«Я в своих заведениях предложил оплатить прививки в любой клинике тем, кто не хочет ждать очереди в поликлинике. Но они не хотят», — разводит руками совладелец Bakunin Group и сооснователь Союза независимых рестораторов Александр Романенко. По его словам, лишний выходной не работает в качестве мотивации — люди хотят больше работать. Но предприниматель также готов предложить работникам премию. «Учитывая, что не хватает сотрудников, оказывать давление рискованно», — говорит он.

Но если бы правительство дало бизнесу законные инструменты понуждения — например, сделало бы требования про коллективный иммунитет условием получения обязательного QR-кода, — было бы хорошо. «Я бы применял бы для всех сотрудников заведений — не только общепита, но магазинов, метрополитена — требование, если нет антител, прививаться», — комментирует Александр Романенко. Массовая вакцинация дала бы основание снять другие ограничения — например, масочный режим. «В такую погоду внутри заведения +35 градусов, кондиционеры так себе справляются, и ребятам тяжело работать», — говорит он.



Владельцы баров улицы Рубинштейна начали информационную кампанию, как только вакцина стала доступной. Они проводили с сотрудниками разъяснительные беседы, пытались вдохновлять личными примерами, рассказывает глава Союза Рубинштейна Максим Жуков. Один из членов ассоциации рассказывал, что привил 60-летних родителей, говорит он. Но убеждение подействовало в основном на управленческое звено, а вот официанты и бармены чаще отказываются. «У людей вызывает опасение тот факт, что вакцина была настолько быстро разработана и нет наблюдений за организмом человека в долгосрочный период. Делаем всё, что можем, но мы не волшебники», — отмечает он. А вот заманивать на прививки премиями (такие примеры тоже есть) глава Союза Рубинштейна считает порочной практикой. «Мне кажется, неправильно покупать сознательность граждан, это может превратиться со стороны сотрудников в шантаж бизнеса», — пояснил он.

В сети «Буше» приглашают для сотрудников выездную бригаду медиков для вакцинации. «Для этого нужно набрать хотя бы 30 человек, но желающих пока немного, на следующую пока не набрали», — говорит коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер. Но как-то дополнительно мотивировать сотрудников компания пока не планирует: информации достаточно, а вакцинация — дело добровольное.



В торговых центрах не видят особого смысла уговаривать сотрудников. «Пропаганду на эту тему ведем, и люди положительно относятся. Но когда половина персонала уже переболела и какое-то количество человек привилось, уже не так критично», — говорит директор «Галереи» Дмитрий Зубков. А вот арендаторы торгового комплекса, по его словам, сейчас усиленно мотивируют сотрудников сделать прививки. В холдинге «Адамант» сообщили, что прививки получили больше половины штата. «Будучи людьми со здравым смыслом, они понимают, что это надо сделать», — отметил директор УК Сергей Менис. Вакцинировались и акционеры — не публично, но сотрудники знают об этом, отметил он.

Оператор детских развлечений «Кидбург» (сети «Кидбург», «Лабиринтум», «Сказкин дом») не планирует форсировать вакцинацию персонала. «У нас много переболевших, и есть двоякое мнение насчет того, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел», прокомментировал директор Петр Устюжанинов. Коллективный замер антител не проводился. «Мы пытаемся вернуться к нормальной жизни после локдауна, и ресурсов, чтобы проводить массовые исследования, физически не остается, рассчитаться бы с персоналом и с арендодателями», — заключил он.

