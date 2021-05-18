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В Петербурге за неделю стало на 251% больше новых случаев коронавируса

Альтернативная статистика показала 1404 заболевших COVID-19 за сутки в Петербурге

Постпраздничный прирост коронавируса в Петербурге уложился только в трехзначное значение, сообщили в Смольном. И объяснили причину.

По сравнению с прошлым вторником 18 мая отмечается рост регистрации новых случаев COVID-19 в медицинских организациях на 251%. С 399 до 1404 за день, говорится в справке межведомственного координационного совета. Там же отмечается, что на 5% выросла и госпитализация — с 241 до 254. А число выздоровлений сразу на 405% — с 204 до 1032.

«Значительное повышение показателей выявления новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции и выздоровления от этой болезни во многом обусловлено тем, что сравниваются данные, собранные за понедельник 10.05.2021, который был выходным, с данными, собранными в рабочий день 17.05.2021. Как показывает практика, в праздничные и выходные дни значительно меньше людей обращается за медицинской помощью, в том числе по поводу регистрации выздоровления», — объяснили чиновники.

Для больных развернуты 5543 койки. Из них свободно 805 или 14,5%. Доля тяжелых больных 22%. На ИВЛ находятся 186 пациентов. Продолжается вакцинация.

За все время кампании привиты 626 тысяч человек. Из них 526 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично 4957 человек, вторично — 6647. Запасов вакцины хватит еще на 173 тысячи человек.

Как писала «Фонтанка», за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 30%. Губернатор грозит новыми ограничениями и расчехляет «Ленэкспо». А глава комздрава сокрушается по поводу темпов вакцинации.

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Комментарии (1)

Alex3nev
А разве не для этого делали длинные выходные с парадами?
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