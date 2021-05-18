В Петербурге за неделю стало на 251% больше новых случаев коронавируса

По сравнению с прошлым вторником 18 мая отмечается рост регистрации новых случаев COVID-19 в медицинских организациях на 251%. С 399 до 1404 за день, говорится в справке межведомственного координационного совета. Там же отмечается, что на 5% выросла и госпитализация — с 241 до 254. А число выздоровлений сразу на 405% — с 204 до 1032.



«Значительное повышение показателей выявления новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции и выздоровления от этой болезни во многом обусловлено тем, что сравниваются данные, собранные за понедельник 10.05.2021, который был выходным, с данными, собранными в рабочий день 17.05.2021. Как показывает практика, в праздничные и выходные дни значительно меньше людей обращается за медицинской помощью, в том числе по поводу регистрации выздоровления», — объяснили чиновники.

