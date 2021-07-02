18 тысяч первых уколов в сутки: петербуржцы штурмуют пункты вакцинации

Петербуржцы продолжают ставить рекорды вакцинации. До желаемых Смольным 20–25 тысяч первых прививок в день осталось немного.
Как сообщили в Смольном 2 июля, в Петербурге за сутки выполнено
«Качественная жизнь в условиях новой нормальности зависит от формирования коллективного иммунитета. Вакцинация здесь играет самую важную роль», — прокомментировал рекорд губернатор Александр Беглов.
С начала вакцинации прививку получили 924 тысячи человек, из них 716 тысяч полностью закончили цикл. Вакцины в городе хватит еще на 154 тысячи человек.
Ранее в комздраве заявили, что Петербург такими темпами достигнет коллективного иммунитета через 120 дней. То есть к октябрю.