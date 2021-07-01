Комздрав: Петербург достигнет коллективного иммунитета через 120 дней

«Когда мы говорили о 1,2 млн жителей, мы исходили из той методики, которая была доступна, тогда еще не было указания Минздрава вакцинировать 60% взрослого населения. Сейчас мы ориентируемся на совершенно иные цифры. В Петербурге должна быть достигнута иммунная прослойка 2,6 млн взрослых, — заявил Лисовец 1 июля в эфире «Эха Москвы». — Исходя из сегодняшнего числа вакцинируемых и уже привитых к сегодняшнему дню нам необходимо порядка 120 дней».



Накануне в Петербурге установили новый рекорд вакцинации — 16 тысяч первых доз за сутки. В планах Смольного выйти на 20–25. Для этого планируется увеличить число прививочных пунктов и продлить время работы в районах до 22 часов.

