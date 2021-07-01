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Комздрав: Петербург достигнет коллективного иммунитета через 120 дней

Власти Петербурга планируют привить за три месяца 2,6 млн взрослых жителей города и достичь коллективного иммунитета. Старый план про 1,2 млн к 1 августа в прошлом, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

«Когда мы говорили о 1,2 млн жителей, мы исходили из той методики, которая была доступна, тогда еще не было указания Минздрава вакцинировать 60% взрослого населения. Сейчас мы ориентируемся на совершенно иные цифры. В Петербурге должна быть достигнута иммунная прослойка 2,6 млн взрослых, — заявил Лисовец 1 июля в эфире «Эха Москвы». — Исходя из сегодняшнего числа вакцинируемых и уже привитых к сегодняшнему дню нам необходимо порядка 120 дней».

Накануне в Петербурге установили новый рекорд вакцинации — 16 тысяч первых доз за сутки. В планах Смольного выйти на 20–25. Для этого планируется увеличить число прививочных пунктов и продлить время работы в районах до 22 часов.

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Комментарии (6)

Константа
Боюсь, ежели народ будет в многочасовых очередях по ТЦ толкаться, не успеют уколоться, заболеют раньше. Знакомая на днях в поликлинике 2,5 часа ждала второй укол, грит все в кучу были и плановые и записанные через госуслуги. Бардак устроили
Piter Russo
Фантазеры) для штамма дельта - нужен популяционный иммунитет порядка 82-85% (исходя из того что 1 заражает 6-7 человек) а не 60 %
Norge
Через 119 не достигнет, а через 120 точно! Откуда черпают эти кладези мудрости? Как скажут, так и достигнет, но ежегодную вакцинацию никто не отменял.
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