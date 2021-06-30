16 тысяч привились впервые: в Петербурге новый рекорд вакцинации

Как сообщили в Смольном 30 июня, за прошедшие сутки в Петербурге первично было привито 15 911 человек. Вторично — 5 532. Всего прививка была сделана 21 443 гражданам. В общей сложности в Северной столице привито 888 тысяч человек. Из них почти 707 тысяч — полностью.

«Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации — самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения», — прокомментировал рекорд губернатор Александр Беглов.