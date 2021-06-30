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16 тысяч привились впервые: в Петербурге новый рекорд вакцинации

Темпы вакцинации в Петербурге нарастают. В городе впервые с начала кампании за сутки привили 16 тысяч человек первой дозой.

Как сообщили в Смольном 30 июня, за прошедшие сутки в Петербурге первично было привито 15 911 человек. Вторично — 5 532. Всего прививка была сделана 21 443 гражданам. В общей сложности в Северной столице привито 888 тысяч человек. Из них почти 707 тысяч — полностью.

«Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации — самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения», — прокомментировал рекорд губернатор Александр Беглов.

В поддержку темпов вакцинации в Петербург поступила новая партия вакцины — «Спутник V» — почти 20 тысяч доз. Запасов препарата в городе хватит еще на 190 тысяч вакцинаций.

Роспотребнадзор, где тоже заметили рекорд накануне, заявил, что, чтобы привить до осени 60% петербуржцев, нужно вакцинировать в день по 22 тысячи человек.

Как сейчас записаться на прививку от коронавируса в Петербурге и почему это не так просто, как рекламируется, — читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

Norge
Была бы интересна другая статистика - сколько из этих тысяч укололись по собственной воле, а сколько по приказу руководства/под угрозой лишения социальных сервисов. И это на первый взгляд кажется, что мотив не важен - ситуация может аукнуться сторицей, ведь в головах людей теперь есть местный персонально ответственный за их здоровье.
g-dog
Какой дебил выдумывает эти заголовки?
Вячеслав Рогожин
Только давайте без гнилых мракобесных ассоциаций. Этим вы оскорбляете привившихся
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