16 тысяч привились впервые: в Петербурге новый рекорд вакцинации

Как сообщили в Смольном 30 июня, за прошедшие сутки в Петербурге первично было привито 15 911 человек. Вторично — 5 532. Всего прививка была сделана 21 443 гражданам. В общей сложности в Северной столице привито 888 тысяч человек. Из них почти 707 тысяч — полностью.
«Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации — самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения», — прокомментировал рекорд губернатор Александр Беглов.
В поддержку темпов вакцинации в Петербург поступила новая партия вакцины — «Спутник V» — почти 20 тысяч доз. Запасов препарата в городе хватит еще на 190 тысяч вакцинаций.
Роспотребнадзор, где тоже заметили рекорд накануне, заявил, что, чтобы привить до осени 60% петербуржцев, нужно вакцинировать в день по 22 тысячи человек.
Как сейчас записаться на прививку от коронавируса в Петербурге и почему это не так просто, как рекламируется, — читайте в нашем материале.