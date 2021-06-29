Роспотребнадзор: Чтобы привить до осени 60% петербуржцев, нужно вакцинировать в день по 22 тысячи человек

«Мы считаем, что нужно привить не менее 60% взрослого населения Санкт-Петербурга — 2 670 615 человек, такой план поставлен к 31 августа. Но на сегодняшний день первую прививку получили 32% взрослого населения от запланированного количества, а полностью закончили цикл вакцинации 26%. То есть еще нужно привить два раза по столько же», — цитирует чиновницу ТАСС.

Полный курс вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения Санкт-Петербурга завершили «26% от запланированного количества». Об этом 29 июня заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Для того, чтобы успеть до конца лета осуществить намеченное, в день нужно колоть 22 тысячи доз, добавила она.

По данным комздрава, в пятницу, 25 июня, количество привитых побило рекорд — за сутки было сделано почти 20 тысяч уколов. Сейчас, по словам представителя Роспотребнадзора, в будние дни прививается примерно по 16 тыс. человек.



То, что достичь уровня в 60% привитых граждан в России к осени не удастся, несмотря на увеличение темпов вакцинации, ранее днём заявили в Кремле.