Как записаться на прививку от коронавируса в Петербурге

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербуржцы жалуются на очереди в пункты вакцинации в ТЦ, а также сбои в работе электронных порталов, недозвон по единому номеру 122 и отсутствие альтернативы «Спутнику V». «Фонтанка» проверила на себе и убедилась: проблема с записью действительно существует. Чиновники уверяют, что дефицита вакцины нет, и обещают быстро решить технические и кадровые проблемы. Для тех, кому укол нужен срочно, есть лайфхаки.

На 30 июня в Петербурге доступны четыре способа дистанционной записи на вакцинацию: единый номер «122», портал «Здоровье петербуржца», портал «Госуслуги» и колл-центры поликлиник. Для записи на прививку в торговом центре нужно прийти лично. Также работодатели могут организовать централизованную вакцинацию, если наберут больше 20 желающих.



Номер «122»

30 июня корреспонденту «Фонтанки» не удалось записаться на прививку по номеру 122. Первый раз звонок просто сбросился. Второй раз десять минут в трубке играла приятная классическая музыка, о времени ожидания не сообщалось. Проблему уже признали в комитете по здравоохранению. Дело в том, что на этот же номер пытаются дозвониться те, кто хочет вызвать скорую помощь или врача. Накануне было обработано более 27 тысяч вызовов, тогда как месяцем ранее их было в три раза меньше. «Мы видим, что пиковые нагрузки, человек 5–6 минут не может дозвониться», — отметил замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Сейчас Смольный срочно набирает людей в колл-центр.

Но даже тем, кто дозвонится, успех не гарантирован. Оператор службы 122 два дня назад не смог записать корреспондента «Фонтанки» в удобную поликлинику, сообщив, что сделать укол можно только в той, к которой прикреплен полис ОМС.

Портал госуслуг

Записаться через портал госуслуг тоже не так уж просто. Если у вас сменился паспорт или на руках полис ОМС старого образца, система вас просто не увидит. Не получится записаться и на повторную вакцинацию — сайт сообщит, что вы уже делали прививку. Иногда портал при попытке записаться и вовсе выдает сообщение об ошибке, сообщают читатели «Фонтанки».



Проблема носит технический характер, говорят в комздраве. Система настроена так, чтобы за 15 секунд проанализировать свободные места и предложить ближайшие пункты вакцинации. Сейчас их в Петербурге 134, скоро добавится еще 21. «Это много, система за 15 секунд просто не успевает «опросить» всех, поэтому в Петербурге до 30 секунд был расширен этот лаг», — сказал Андрей Сарана. Чиновник сравнил прививочный ажиотаж с новогодним. «Это мне напоминает последние 10 минут 31 декабря и первые 30 минут 1 января, когда все решили позвонить друг другу и поздравить — и возникают гудки в телефоне. То есть максимальная нагрузка на цифровую часть системы дала в последнюю неделю сбой», — сказал он.

Портал «Здоровье петербуржца»

В комитете по здравоохранению советуют петербуржцам для записи на прививку использовать именно портал gorzdrav.spb.ru. «Фонтанка» проверила — это, действительно, самый простой и удобный способ, если не считать того, что страницы довольно долго подгружаются. В меню на главной странице нужно выбрать пункт «Запись на вакцинацию от COVID-19», далее указать предпочтения по району и желаемую поликлинику, затем удобный слот времени и, при возможности, даже выбрать вакцину. Данные полиса вводить не надо.



Но тех, кому нужно сделать прививку как можно раньше (например, для поездки на курорт), ждет неприятный сюрприз — на ближайшие даты «номерков» нет. Например, в городской поликлинике № 3 Василеостровского района ближайшая запись на 13 июля. Выбрать вакцину нельзя, хотя pdf-файл на том же сайте «Здоровье петербуржца» утверждает, что в данной поликлинике доступен «Ковивак».

Городская поликлиника № 37 в Центральном районе готова уколоть «Спутником V» уже 7 июля. «ЭпиВакКорона» значится в списке возможных препаратов, но свободных талонов нет. Городская поликлиника № 17 Красногвардейского района предлагает прививку одной вакциной 20 июля и другой 23 июля. Но что это за препараты, не указано. Выбрать поликлинику по типу вакцины или ближайшей доступной дате тоже не получится — варианты придется перебирать вручную.

Звонок в поликлинику

Наудачу «Фонтанка» позвонила в городскую поликлинику № 3 Василеостровского района. Автоответчик предложил для записи на вакцинацию переключить на номер «122» или оставаться на линии. При выборе второго варианта сообщили, что время ожидания составит пять минут, которые растянулись на все 10. В итоге оператор сообщил, что готов записать на прививку «Спутником V» только на 15 июля, но предложил альтернативу — в поликлинике на Кораблестроителей есть «номерки» на следующую неделю, можно без прописки. Правда, «Ковивака», обещанного порталом «Здоровье петербуржца», «нет и не будет».



ТЦ

Пункты вакцинации расположены в 17 торговых центрах Северной столицы. Но привиться быстро тоже не получится. Из-за ажиотажа там введена предварительная запись. Например, два дня назад ТК «Невский центр» записывал только на 12 июля. Чтобы получить «талончик», нужно прийти лично.

Ленобласть

Самый быстрый способ получить прививку для жителей Северной столицы — обратиться в медучреждения соседней Ленобласти. Так, в Токсовской МБ в Новом Девяткино сообщили, что можно записаться уже на 5 июля. Правда, укол сможет получить только житель поселка (пусть и без регистрации) и сначала нужно лично прийти в регистратуру и завести карточку.

Попытка записаться на прививку в поселке Новоселье Ломоносовского района растянулась на целый квест. В поликлинике самого поселка сказали, что рады бы привить даже без прописки, но вакцина кончилась. «Звоните в Ломоносов или Горбунки», — предложил оператор. Правда, по номеру телефона, который подсказали в Новоселье, сказали, что не записывают, и дали другой номер. Уже по нему пообещали привить хоть завтра, но только «Спутником». «Прописка роли не играет», — обнадежили на том конце провода.



Вакцинация для сотрудников предприятий

Смольный готов организовать выездную вакцинацию предприятиям, которые наберут от 20 желающих привиться сотрудников. Для этого нужно обратиться в комитет по промышленной политике. Ведомство передаст данные в комздрав, где назначат ответственную поликлинику и предложат выбрать дату и вакцину, если альтернатива «Спутнику V» есть в доступе (по данным «Фонтанки», еще на прошлой неделе предлагали прививаться «Ковиваком»). Нужно подать список желающих, а за день до вакцинации иметь на руках данные СНИЛС и заполненные анкеты с согласием. Если у предприятия не набирается 20 желающих, можно скооперироваться с коллегами по рынку. Возможен выезд на само предприятие или в один из отелей, на базах которых организованы прививочные пункты.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

