«Все решили позвонить друг другу». Комздрав Петербурга сравнил сбой в системе записи на прививку с Новым годом

Проблемы с записью на прививку от коронавируса на едином портале «Госуслуг» в Петербурге возникают из-за чрезмерной нагрузки. Такое мнение высказал замглавы комздрава Андрей Сарана 29 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



«Это мне напоминает последние 10 минут 31 декабря и первые 30 минут 1 января, когда все решили позвонить друг другу и поздравить, и возникают гудки в телефоне. То есть максимальная нагрузка на цифровую часть системы дала последнюю неделю сбой», — сказал он. Проблема связана в том числе с большим количеством пунктов вакцинации. Система настроена так, чтобы за 15 секунд проанализировать свободные места и предложить ближайшие пункты. Сейчас их в Петербурге 134, скоро добавится еще 21. В той же Москве всего около 100. «Это много, система за 15 секунд просто не успевает «опросить», поэтому в Петербурге до 30 секунд был расширен этот лаг», — сказал Андрей Сарана.