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«Все решили позвонить друг другу». Комздрав Петербурга сравнил сбой в системе записи на прививку с Новым годом

Проблемы с записью на прививку от коронавируса на едином портале «Госуслуг» в Петербурге возникают из-за чрезмерной нагрузки. Такое мнение высказал замглавы комздрава Андрей Сарана 29 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Это мне напоминает последние 10 минут 31 декабря и первые 30 минут 1 января, когда все решили позвонить друг другу и поздравить, и возникают гудки в телефоне. То есть максимальная нагрузка на цифровую часть системы дала последнюю неделю сбой», — сказал он. Проблема связана в том числе с большим количеством пунктов вакцинации. Система настроена так, чтобы за 15 секунд проанализировать свободные места и предложить ближайшие пункты. Сейчас их в Петербурге 134, скоро добавится еще 21. В той же Москве всего около 100. «Это много, система за 15 секунд просто не успевает «опросить», поэтому в Петербурге до 30 секунд был расширен этот лаг», — сказал Андрей Сарана.

С записью по номеру 122 тоже есть проблема, так как туда же пытаются дозвониться те, кто хочет вызвать скорую помощь. «Мы видим, что пиковые нагрузки, человек 5–6 минут не может дозвониться», — отметил Андрей Сарана. Сейчас Смольный срочно добирает людей в службу поддержки.

При этом на прививку можно спокойно записаться через портал «Здоровье петербуржца».

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Комментарии (12)

Swebaka
40 минут не дозвониться, а потом система скидывает звонок. Всё по новой можно начинать
264527831
Этот Сарана несет какую то пургу
266081655
На улице Гороховой ажиотаж,
Урицкий всю ЧеКа вооружает....
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