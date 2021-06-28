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Виноват ажиотаж. В петербургских ТЦ ввели предзапись на вакцинацию

Предварительную запись на вакцинацию открыли в торговых центрах Петербурга

На вакцинацию в петербургских торговых центрах из-за большого количества желающих введена предварительная запись. Об этом со ссылкой на городской комитет по здравоохранению 28 июня сообщает «Интерфакс».

В частности, по данным агентства, предзапись уже действует в ТЦ «Невский Центр», ТРК «Европолис» и «Сити Молл». Предполагается, что в ближайшее время из-за ажиотажа такая мера будет введена и в других ТЦ, где есть прививочные пункты.

В настоящий момент в Петербурге работает в общей сложности 27 мобильных пунктов вакцинации. 17 из них находятся в крупных торговых центрах и гипермаркетах. Ежедневно в них прививаются по 130–150 человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что очередной пункт вакцинации, где можно пока привиться без очереди, открылся в понедельник, 28 июня, в ТЦ «Заневский каскад».

Также сообщалось, что с раннего утра у торговых центров в Петербурге, где чуть дольше существуют пункты вакцинации от COVID-19, выстраиваются очереди. Как сделать укол без толкучки — читайте в нашем материале.

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Комментарии (8)

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"Я прививки не боюсь: Если надо — уколюсь! " Сергей Михалков
Ref
В марте сделал прививки в ТЦ "Охта молл". И вот с пятницы сижу на больничном без обоняния и температурой 37,3. ПЦР тесты в поликлинике будут готовы к 30-му, ну так врач обещала. Сфоткала мой сертификат с QR кодом. Вот сижу и думаю -поставят мне диагноз коронавирус или привитым не положено?
Агроном аэродрома
Вон оно чё, Михалыч. Ажиотаж..
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