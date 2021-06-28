Виноват ажиотаж. В петербургских ТЦ ввели предзапись на вакцинацию

На вакцинацию в петербургских торговых центрах из-за большого количества желающих введена предварительная запись. Об этом со ссылкой на городской комитет по здравоохранению 28 июня сообщает «Интерфакс».



В частности, по данным агентства, предзапись уже действует в ТЦ «Невский Центр», ТРК «Европолис» и «Сити Молл». Предполагается, что в ближайшее время из-за ажиотажа такая мера будет введена и в других ТЦ, где есть прививочные пункты.



В настоящий момент в Петербурге работает в общей сложности 27 мобильных пунктов вакцинации. 17 из них находятся в крупных торговых центрах и гипермаркетах. Ежедневно в них прививаются по 130–150 человек.

