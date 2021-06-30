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Рекордные 9 000 звонков: в Петербурге скорой оборвали телефоны

Петербуржцы в июне рекордно активно звонят по телефону скорой помощи. Статистика выше, чем даже в прошлом году.

«На прошлой неделе был рекорд. Скорая по телефону 03 приняла более 9 000 звонков. До этого в прошлые годы максимум был 7 000. Но это именно звонков», — рассказали «Фонтанке» 30 июня в комздраве.

А если смотреть на статистику обращений по коронавирусному номеру 122, по которому можно вызывать врача, то 29 июня там было обработано 27 559 вызовов. Еще 29 мая их было 11 592, а 29 марта — 4 570.

Что делать, если к вам долго не едет скорая и сколько стоит частная, — читайте в нашем материале.

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Комментарии (21)

266104700
Так вон гарант по всем каналам вещает на вопросы отвечает. На майские другую песню пел что Россия справилась с ковидом мы его победили.
266075730
да конечно, вы на год опоздали, милок, с такими прогонами по ушам
265929496
так раньше с темпараторой и кашлем в скорую не звонли... а теперь народ напуган, участкового врача не дождаться, вот и вызывают скорую...
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