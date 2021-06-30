Рекордные 9 000 звонков: в Петербурге скорой оборвали телефоны

«На прошлой неделе был рекорд. Скорая по телефону 03 приняла более 9 000 звонков. До этого в прошлые годы максимум был 7 000 . Но это именно звонков», — рассказали «Фонтанке» 30 июня в комздраве.



А если смотреть на статистику обращений по коронавирусному номеру 122, по которому можно вызывать врача, то 29 июня там было обработано 27 559 вызовов. Еще 29 мая их было 11 592 , а 29 марта — 4 570.



Что делать, если к вам долго не едет скорая и сколько стоит частная, — читайте в нашем материале.

