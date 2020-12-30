Как вызвать врача на дом по номеру 122? «Фонтанка» объясняет — должны быть симптомы коронавируса

Вопрос доступной и своевременной медицинской помощи сегодня актуален как никогда. Отвечаем на самые частые вопросы о том, как воспользоваться новым способом вызова врача на дом через Единую региональную информационно-справочную службу «122».
Как вызвать врача по номеру 122?
Позвонить можно бесплатно по короткому номеру 122 как со стационарных, так и с мобильных телефонов, если вы находитесь в Петербурге. Также можно позвонить по телефону (812) 246–5–122.
Заявки на вызов врача на дом по этому телефону принимаются в том случае, если появились симптомы COVID-19. Затем такие заявки передаются в поликлинику.
Что нужно сказать оператору?
Оператор задаст вам несколько вопросов:
- Был ли у вас контакт с носителем вируса COVID-19?
- Какие симптомы заболевания вы испытываете?
- Не были ли в другой стране и, если были, то когда вернулись из поездки?
Перечень вопросов для операторов утвержден Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Если у вас обнаружится хотя бы один симптом коронавируса, то оператор службы «122» заполнит карточку обращения в онлайн–журнале, а затем повторит вам всю внесенную им информацию для подтверждения.
Перечень симптомов также согласован с Комитетом по здравоохранению. Это могут быть: кашель, насморк, заложенность носа, боль в горле, потеря обоняния, одышка, повышенная температура тела.
А если заболела нога, можно вызвать врача по 122?
Нет, в этом случае надо обращаться в свою поликлинику. Вызвать врача на дом через «Службу 122» можно, если есть подтверждается хотя бы один симптом коронавируса. Если же их не обнаружено, то вам дадут телефоны квартирной помощи медучреждения, по которым можно вызвать врача обычным способом.
Куда и когда заявка отправится дальше?
Как только заявка заполнена и сохранена, то она автоматически в режиме реального времени отправляется в медучреждение, к которому приписан пациент в соответствии с адресом проживания. А там уже работники поликлиники продолжают работу с поступившими заявками по действующим правилам, регламентам и нормативным документам.
Вызов врача не потеряется по пути из колл-центра 122 в поликлинику?
Не потеряется. Все заявки заносятся в специальный электронный журнал, к которому есть доступ у всех медицинских учреждений. Заявки не могу потеряться «по пути в поликлинику», так как они не передаются каким-то специальным способом — и служба «122», и медицинские учреждения работают в единой онлайн-системе, и все поликлиники видят «свои» заявки сразу после их появления в журнале.
Когда же приедет врач?
После того как оператор подтвердил, что заявка на вызов врача зарегистрирована, и сведения автоматически стали доступны поликлинике, регистратор из медучреждения берет ее в работу. Если заявка на вызов врача будет отработана до 14:00 в будние дни, то врач должен нанести визит в день обращения. Если же вы обратились позже — врач должен прийти на следующий день. В выходные и праздничные дни заявки отрабатываются медицинскими учреждениями в соответствии с их нормативными документами и рабочими графиками врачей квартирной помощи.
Кого мне ждать: участкового, скорую или неотложку?
Заявка, которую оператор службы «122» фиксирует в журнале, приходит в ту поликлинику, к которой вы «приписаны» по полису ОМС в соответствии с адресом проживания. Так что к вам придет участковый или другой врач из поликлиники, которого отправляют на вызов.
Если же во время общения с оператором станет понятно, что случай более серьезный, то оператор соединит вас с диспетчерской службой «03» Городской станции скорой медицинской помощи.
Зачем оператору знать номер моей поликлиники?
Медицинское учреждение, которое осуществляет квартирную помощь по ОМС, обычно определяется по адресу в базе данных Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Редко, но все же встречаются адреса, которые отсутствуют в этой базе. Чтобы вызвать врача в такой ситуации, оператор спросит, в какую поликлинику вы обычно обращаетесь. Если вам редко приходится сталкиваться с государственной медициной, то нужно хотя бы знать район, где вы живете, — и по нему оператор подберет вам подходящее медучреждение.
А если врач не пришел, куда звонить?
Поликлиника должна принять, обработать и проанализировать поступивший вызов в течение двух часов после поступления заявки из службы «122» — таков регламент.
Поэтому уточнить статус вашего обращения можно через два часа, еще раз позвонив по номеру 122. Тогда оператор сможет проверить и сообщить статус заявки. Если она уже закрыта поликлиникой, то нужно будет звонить туда. Если вы позвоните по 122 меньше, чем через два часа, то вас попросят перезвонить позже, т.к. заявка будет еще на обработке.
У меня нет прописки в Петербурге, могу ли я вызвать врача?
Да, если есть полис ОМС, то вы сможете вызвать врача, назвав адрес, где сейчас находитесь в Петербурге. Напоминаем, что вызов по номеру 122 возможен только при симптомах коронавируса.
А в новогодние праздники куда звонить?
Служба 122 работает круглосуточно без выходных и праздничных дней, поэтому обращения граждан будут приниматься на новогодних праздниках. А решение по тому, когда придет врач, примет поликлиника, куда передадут заявку.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных