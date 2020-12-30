Как вызвать врача на дом по номеру 122? «Фонтанка» объясняет — должны быть симптомы коронавируса

Позвонить можно бесплатно по короткому номеру 122 как со стационарных, так и с мобильных телефонов, если вы находитесь в Петербурге. Также можно позвонить по телефону (812) 246–5–122.

Заявки на вызов врача на дом по этому телефону принимаются в том случае, если появились симптомы COVID-19. Затем такие заявки передаются в поликлинику.