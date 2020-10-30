Что за телефон 122? Объясняем, как задать вопросы городским службам

Каждый, кто живет в Петербурге, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда надо узнать о чем-то, что находится в ведении города или государства. Здравоохранение, образование, получение госуслуг, жилищно-коммунальное хозяйство — вот неполный перечень таких сфер. И самый распространенный способ получить такую информацию — позвонить.



Раньше у каждого органа государственной власти и организаций, которые ему подведомственны, был свой телефон, куда надо было обращаться строго с 9 до 17. Или с 15 до 20. Или только по четвергам. Потом появились горячие и дежурные телефонные линии. Но все равно — пока найдешь номер, пока дозвонишься…



Для того, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, а необходимую информацию более доступной, правительство Санкт-Петербурга решило организовать круглосуточный централизованный прием обращений граждан по короткому номеру «122».



Звонить в Единую региональную информационно-справочную службу горожане могут с апреля этого года.

