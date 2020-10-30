Что за телефон 122? Объясняем, как задать вопросы городским службам
В Петербурге действует Единая региональная информационно-справочная служба «122». Какие вопросы можно решить звонком на этот номер, какие комитеты и администрации реагируют на запросы и чем 122 отличается от 112 — читайте в объяснении «Фонтанки».
В первый раз слышу о таком номере. Откуда взялась эта служба?
Каждый, кто живет в Петербурге, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда надо узнать о чем-то, что находится в ведении города или государства. Здравоохранение, образование, получение госуслуг, жилищно-коммунальное хозяйство — вот неполный перечень таких сфер. И самый распространенный способ получить такую информацию — позвонить.
Раньше у каждого органа государственной власти и организаций, которые ему подведомственны, был свой телефон, куда надо было обращаться строго с 9 до 17. Или с 15 до 20. Или только по четвергам. Потом появились горячие и дежурные телефонные линии. Но все равно — пока найдешь номер, пока дозвонишься…
Для того, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, а необходимую информацию более доступной, правительство Санкт-Петербурга решило организовать круглосуточный централизованный прием обращений граждан по короткому номеру «122».
Звонить в Единую региональную информационно-справочную службу горожане могут с апреля этого года.
По каким вопросам можно обратиться в службу «122»?
По телефону 122 консультируют граждан по вопросам, находящимся в ведении комитетов, районных администраций и подведомственных им организаций: здравоохранение, государственные услуги, выплаты и льготы, благоустройство, ЖКХ, образование, городской транспорт.
О времени работы городских организаций, выплатах и льготах, лицензиях и штрафах, запахе газа в квартире или на улице, незаконной свалке или сбросе мусора в водоем можно спросить по телефону 122. Круглосуточно.
Почему-то мне все говорят, что по 122 только вопросы, связанные с коронавирусом. Кто прав?
Все правы. Мы помним, что было в апреле, когда служба «122» заработала. В городе как раз ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19. Так что огромное количество вопросов задавали про коронавирус: как купить продукты, как учиться дистанционно, где взять лекарства и как выйти на работу удаленно. Потому весной Единая региональная информационно-справочная служба «122» в первую очередь реагировала именно на такие звонки и оперативно предоставляла официальную информацию о распространению инфекции в Санкт-Петербурге.
Но первоначальную идею никто не забросил. Теперь служба «122» отвечает и на другие социально значимые для горожан вопросы.
А «112» и «122» не одно и то же?
Нет, «112» и «122» — похожие по цифрам номера, но совершенно разные службы.
Служба экстренных вызовов 112 тоже городская и тоже круглосуточная. На этом сходство кончается. Короткий номер «112» — это единый номер вызова всех экстренных служб города: пожарные, полиция, скорая помощь, служба газа и т.д. Позвонить по «экстренному» номеру 112 можно с любого стационарного или мобильного телефона, звонок бесплатный, в том числе и с общественных телефонов-автоматов.
Единая региональная информационно-справочная служба «122» функционирует во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. Так, в зависимости от направленности вопроса гражданина, вызов может быть оперативно перенаправлен в Единую информационно-справочную службу Комитета по здравоохранению, в Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, на Горячую линию Комитета по образованию, в Справочную службу Комитета по транспорту, на Единый социальный номер, в Центр обработки вызовов 004, в администрации районов города.
Если «112» и «122» — это разные ресурсы, зачем делать похожие номера?
Дело в том, что на территории всей России выбор короткого номера для социальных служб определен Российской системой и планом нумерации, которая, в свою очередь, утверждена приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Этот документ определяет, что для доступа к единой региональной информационно-справочной службе используется единый номер «122».
А для доступа к экстренным оперативным службам на всей территории Российской Федерации используется единый номер «112», а также номера соответствующих экстренных служб: «101», «102», «103», «104».
По номеру 122 можно позвонить только с мобильного? А если я не в городе?
Сейчас по номеру «122» можно обращаться и со стационарных, и с мобильных телефонов, но только если вы находитесь в Петербурге. Если же за городом, то надо звонить по номеру (812) 246–5–122.
А можно как-то еще связаться с операторами? Написать, может?
Еще можно позвонить в службу «122» из социальной сети «Одноклассники» или задать вопрос письменно. Но для этого надо вступить в группу «Единая справочная служба СПб 122». Найти ее вы можете по названию через поисковую строку или по ссылке.
На главной странице группы есть кнопка «Позвонить». Если на нее нажать, то можно соединиться с оператором с мобильного телефона или с компьютера — в последнем случае нужна гарнитура (наушники и микрофон).
А рядом есть вкладка «Написать»: кликнув на нее, пользователь попадает на вкладку, где может задать вопрос письменно и там же получить ответ.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных