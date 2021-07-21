Смольный рассказал, как решит проблемы с очередями на вакцинацию. Делать прививки будут стоматологи и дерматологи

За последние сутки в Петербурге было сделано 15 тысяч первичных прививок, тогда как в Москве в четыре раза больше. При этом пунктов вакцинации в Петербурге больше. Сейчас работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пункта, отметили в комздраве.



Власти планируют привлекать кадры из частных медицинских организаций, а также обучать заниматься иммунопрофилактикой узких специалистов — в области стоматологии, дерматовенерологии и других, рассказали в ведомстве. Также ведется работа по привлечению и переподготовке новых специалистов для выездных бригад.



Идет формирование гибких графиков выезда бригад к коллективам, а также — коллективов на стационарные пункты вакцинации. Это позволит не распылять медицинский персонал, тем самым уменьшая пропускную способность стационарных пунктов вакцинации, отметили в ведомстве.

