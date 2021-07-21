FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Смольный рассказал, как решит проблемы с очередями на вакцинацию. Делать прививки будут стоматологи и дерматологи

Петербургские власти собираются привлечь к вакцинации стоматологов и дерматологов

Правительство Петербурга признало проблему с пропускной способностью ряда пунктов вакцинации. Как пояснили «Фонтанке» в комздраве, дело в нехватке кадров. Но чиновники обещают решить эту проблему.

За последние сутки в Петербурге было сделано 15 тысяч первичных прививок, тогда как в Москве в четыре раза больше. При этом пунктов вакцинации в Петербурге больше. Сейчас работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пункта, отметили в комздраве.

Власти планируют привлекать кадры из частных медицинских организаций, а также обучать заниматься иммунопрофилактикой узких специалистов — в области стоматологии, дерматовенерологии и других, рассказали в ведомстве. Также ведется работа по привлечению и переподготовке новых специалистов для выездных бригад.

Идет формирование гибких графиков выезда бригад к коллективам, а также — коллективов на стационарные пункты вакцинации. Это позволит не распылять медицинский персонал, тем самым уменьшая пропускную способность стационарных пунктов вакцинации, отметили в ведомстве.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

adequate passenger
Это слишком банально.. Я за патологоанатомов!
264527831
Можно предложить и ветклиники
Агроном аэродрома
А ещё урологи, проктологи и гомеопаты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний