Смольный готов начать снимать коронавирусные ограничения. Условия перезапуска фудкортов — в финальной стадии обсуждения

«Есть формализованные пункты, предложенные бизнес-сообществом и рассмотренные Роспотребнадзором, которые одновременно с мониторингом эпидемиологической ситуации позволяют считать, что в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений», — сказал он.



По его словам, финальный диалог с бизнесом состоится уже завтра, и после этого власти будут ждать от Роспотребнадзора сигнала об улучшении эпидемиологической ситуации. Одним из предложений предприятий было на 100% вакцинировать персонал, за исключением тех, у кого есть прямые противопоказания. «Бизнес готов первым компонентом привиться до открытия, и мы рассматриваем это предложение как позитивное», — отметил Александр Ситов.