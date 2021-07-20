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Смольный готов начать снимать коронавирусные ограничения. Условия перезапуска фудкортов — в финальной стадии обсуждения

Власти Петербурга рассказали, при каких условия готовы возобновить работу фудкортов и островных павильонов в ТЦ

Власти Петербурга готовы снять запрет на работу фудкортов и островных павильонов в ТЦ, условия возобновления деятельности финализируются. Об этом в прямом эфире «Фонтанки» 20 июля заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

«Есть формализованные пункты, предложенные бизнес-сообществом и рассмотренные Роспотребнадзором, которые одновременно с мониторингом эпидемиологической ситуации позволяют считать, что в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений», — сказал он.

По его словам, финальный диалог с бизнесом состоится уже завтра, и после этого власти будут ждать от Роспотребнадзора сигнала об улучшении эпидемиологической ситуации. Одним из предложений предприятий было на 100% вакцинировать персонал, за исключением тех, у кого есть прямые противопоказания. «Бизнес готов первым компонентом привиться до открытия, и мы рассматриваем это предложение как позитивное», — отметил Александр Ситов.

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Комментарии (19)

266089060
У нас по сотне трупов в день ( это официально, неофициально избыточная смертность в городе сейчас порядка 200-250 чел в сутки), но ничего страшного, открываемся , улыбаемся и машем
dragvs
Надо либо крестик снять либо трусы надеть.
266145615
В Финляндии уже давно никто не умирает от Ковида и зараженных от 100-300 в день. А у нас, конечно результат работы властей на лицо.
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