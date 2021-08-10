Вакцинация иностранцев в Петербурге начнется 12 августа. Для них приготовлено 40 тысяч доз «Спутника Лайт»

Вакцинация иностранных граждан в Северной столице начнется 12 августа, рассказала «Фонтанке» директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталия Юдина. По ее словам, накануне в город прибыло 40 тысяч доз «Спутника Лайт», зарезервированных под эти цели.



Всего в агентство от работодателей поступили заявки на вакцинацию 54 тысяч человек. Общая потребность ранее оценивалась в 400 тысяч доз.



Как пояснила Наталия Юдина, вакциной смогут воспользоваться как высококвалифицированные экспаты, так и трудовые мигранты из соседних республик. Сделать прививку можно будет в 20 пунктах. Для работодателей, заключивших договор с агентством, стоимость составит 2 350 рублей. Для иностранцев, которые захотят сделать укол в частном порядке, цена может варьироваться от 2 900 до 3 500 рублей.

