FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Вакцинация иностранцев в Петербурге начнется 12 августа. Для них приготовлено 40 тысяч доз «Спутника Лайт»

В Смольном рассказали, когда в Петербурге начнется вакцинация иностранцев

Вакцинация иностранных граждан в Северной столице начнется 12 августа, рассказала «Фонтанке» директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталия Юдина. По ее словам, накануне в город прибыло 40 тысяч доз «Спутника Лайт», зарезервированных под эти цели.

Всего в агентство от работодателей поступили заявки на вакцинацию 54 тысяч человек. Общая потребность ранее оценивалась в 400 тысяч доз.

Как пояснила Наталия Юдина, вакциной смогут воспользоваться как высококвалифицированные экспаты, так и трудовые мигранты из соседних республик. Сделать прививку можно будет в 20 пунктах. Для работодателей, заключивших договор с агентством, стоимость составит 2 350 рублей. Для иностранцев, которые захотят сделать укол в частном порядке, цена может варьироваться от 2 900 до 3 500 рублей.

Первой частной организацией, которая начнет вакцинацию мигрантов в Петербурге, станет «Единый медицинский центр» (входит в «Бронку Групп») на улице Красного Текстильщика. Первых иностранцев в нем планируют привить уже утром четверга. В день хотят прививать до 250 человек. Вакцинироваться могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан (с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС). Вакцинация будет проходить как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный call-центр ЕМЦ.

Пока иностранные граждане не смогут получить QR-код о прививке через сайт «Госуслуг». Но их внесут в федеральный реестр вакцинированных, а сертификаты выдадут либо работодателям, заключившим договоры с агентством, либо на руки самим иностранным гражданам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

FontankaReader
Что за чушь? Официально проживающие иностранцы, имеющие ОМС, прививаются в общем порядке, бесплатно, вместе со всеми.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний