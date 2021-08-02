Более половины российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных групп населения теперь введена более чем в половине российских регионов. 43-м стала Карачаево-Черкесия.



Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 2 августа, в республике начинают в обязательном порядке прививать медработников, педагогов, работников сферы обслуживания, туризма, торговли и общественного питания. Также вакцинировать должны представителей сферы ЖКХ, спортивных учреждений, салонов красоты и судов.



Согласно постановлению главного санврача КЧР, первый компонент вакцины эти категории граждан должны получить до 16 августа, второй — до 7 сентября.

