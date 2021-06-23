Бюджетникам считают антитела. Как госучреждения Петербурга готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Власти Петербурга решили внять народной мудрости «Хочешь изменить мир — начни с себя» и вдохновить петербуржцев на вакцинацию своим примером. Напрямую работников делать прививки не обязывали. Но, согласно последней версии 121-го коронавирусного постановления, руководители комитетов, районных администраций, их подведов, а также подчиняющихся городским властям ГУПов, школ, больниц и учреждений культуры несут за исполнение требования персональную ответственность (штраф за нарушение требований режима повышенной готовности по статье 8–6–1 городского КоАП составляет от 30 до 40 тыс. руб. для должностных лиц).



На первый взгляд, чиновники задали себе планку выше, чем бизнес, который ранее согласился добровольно вакцинировать 60% коллективов. Но есть важная оговорка: в 65% войдут и те, у кого антитела к коронавирусу появились естественным образом.

В комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что в зачет пойдут обладатели справок, у которых уровень антител превышает референсное значение конкретной тест-системы. Дополнительных условий задавать не будут, так как защитный уровень антител в данный момент неизвестен. Но тем, кто переболел более полугода назад, будет предложено пройти ревакцинацию. В частности, о намерении повторно сделать прививку уже сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

По всей видимости, Смольный пока сам не имеет представления о масштабе стоящей перед ним задачи. Глава комитета по кадровой политике Андрей Михайлов вопрос о числе привитых и носителей антител переадресовал в пресс-службу губернатора. Там сообщили, что в данный момент такой информацией не располагают. «Но поскольку есть план к середине августа привить 65% государственных служащих, о решении этой задачи сообщим непременно», — отметили в пресс-службе.



В комитете по здравоохранению сообщили, что списки вакцинированных есть, но коллективный иммунитет еще предстоит вычислить с учетом переболевших. В комитете по соцполитике пока не обладают данными. Зато в комитете по промышленной политике уже перевыполнили план: там привито 95% сотрудников.

Собеседники «Фонтанки» в городском правительстве сообщили, что пока кадровики активно собирают информацию о том, кто привился и кто сдавал на антитела. Подтверждений пока не просят. «Разнарядки нет, никто никуда не гонит, но многие переболели и многие сами привились», — сообщил сотрудник одного из подведов КППИТ. В некоторых комитетах, по словам источников, без справки о прививке уже начали возникать проблемы с отпуском.

В ГУПах коллективный иммунитет тоже предстоит прокачать. В Мостотресте сейчас 31% вакцинированных сотрудников. Мерить антитела остальным и как-то дополнительно мотивировать не планируется, ставка делается на активную информационную кампанию.

В Пассажиравтотрансе оценили коллективный иммунитет в 48%. «Мы достаточно давно ведём как разъяснительную работу по вопросу вакцинации, так и организуем на базе собственной медсанчасти массовое бесплатное тестирование сотрудников на антитела», — пояснили в пресс-службе.



В ГУП ТЭК уровень иммунитета и количество вакцинированных не назвали, но сообщили, что «списки лиц, подлежащие вакцинации, актуализируются на постоянной основе». А для получения более точной информации о наличии иммунитета у работников запланирована закупка экспресс-тестов на антитела к коронавирусной инфекции.

Водоканал также проводит обследование работников на наличие антител к COVID-19, чтобы создать рекомендации по прививкам. Материалы о целесообразности скорейшей вакцинации публикуются в корпоративном издании, корпоративном портале, рассылаются через корпоративную почту. Для желающих привиться организовываются выезды прививочных бригад на здравпункты предприятия.

В пресс-службе комитета по образованию пока не обладают данными о коллективном иммунитете петербургских школ. Сейчас ведомство актуализирует информацию по вакцинации.

В одной из школ Выборгского района «Фонтанке» сообщили, что привилась уже половина коллектива. «Насильно никого не заставляли, разъяснили, что да как, организовано всё было в ближайшей к нам поликлинике, без очередей», — говорит собеседник «Фонтанки». Также в школе еще в марте массово делали тест на антитела — за свой счет, но централизованно и со скидкой.



Руководство школы в Невском районе в конце прошлой недели дало распоряжение срочно составить список вакцинированных, а тех, кто хочет сделать прививку, попросили подойти к секретарю. По оценке сотрудника, вакцинированных заметно меньше половины. «Многие боятся и критикуют прививки, которые ненадежны. Но никаких отдельных убеждений, ничем не грозят», — отмечает собеседник «Фонтанки».

В Российской национальной библиотеке из 1300 сотрудников вакцинировано 14%, рассказал «Фонтанке» ее директор Владимир Гронский. «Сегодня попросил ещё раз узнать, кто готов вакцинироваться, и я убеждён, что к 15 августа мы этого рубежа в 65% непременно достигнем», — сказал он. Организовывать исследование на антитела руководство РНБ не планирует. «Если кто-то захочет сдать тест на антитела, они сами сделают это по желанию, но вот вакцинацию поддержим всячески», — отметил Владимир Гронский. Глава РНБ готов поддержать московский пример, где наряду с музейными работниками должны обязательно прививаться библиотекари. «Я думаю, что 121-е постановление у нас будет совершенствоваться, вакцинация станет обязательной, я всячески это поддерживаю, и мы будем готовы», — подчеркнул он.



Петербургским вузам пока лишь рекомендовано информировать сотрудников и студентов о преимуществах вакцинации, но отчитываться в Смольный о количестве привившихся всё равно предстоит. Преимущества же могут трактоваться по-разному. Студентов не будут принуждать к вакцинации, но могут ограничить в контактах с привившимися людьми, заявил накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец.

По всей видимости, самые лучшие темпы вакцинации покажет полиция. Начальник ГУ МВД Петербурга Роман Плугин накануне подписал рекомендацию руководителям всех уровней петербургского главка не принимать от подчиненных рапорты на отпуск без сертификата о прививке от COVID-19, в крайнем случае — теста на антитела или справки о медицинских противопоказаниях. «Фонтанка.ру»

