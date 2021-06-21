Смольный приглашает петербуржцев на ревакцинацию. Порядок определит Минздрав

«Уже высказывались руководители федерального уровня о том, что ревакцинация может быть полезна по ряду причин. Потому что ослабляется иммунитет, потому что новый вирус имеет новые свойства и может у части пациентов ускользать из-под действия иммунной системы. Как только выйдут алгоритмы по проведению ревакцинации, мы разъясним, как это делать и где это делать, где можно записаться», — сказал он.

Жители Петербурга смогут повторно привиться от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 21 июня заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Придется ли делать повторную прививку другой вакциной, пока не ясно. «Это тот случай, когда проверять уровень антител придется, и какой штамм вируса будет доминировать в той популяции, где мы проживаем. Это будут главные факторы, которые окажут существенное влияние на мнение врача, подчеркиваю, а не пациента. Пациент не должен выбирать вакцину, а должен слушать рекомендации врача», — прокомментировал директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Петр Яблонский. Впрочем, он не исключил, что вакциной «Спутник Лайт» смогут воспользоваться те, кто сделал первую прививку обычным «Спутником».

Сам Дмитрий Лисовец сообщил, что сделал прививку более полугода назад, и намерен вскоре сделать ревакцинацию.