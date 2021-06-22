Непривитым полицейским Петербурга отменяют отпуск

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне Плугин подписал рекомендацию руководителям всех уровней петербургского главка не принимать от подчиненных рапорты на отпуск без сертификата о прививке от Covid-19, в крайнем случае — теста на антитела или справки о медицинских противопоказаниях.



Судя по документу, с которым ознакомилась «Фонтанка», отпускная кампания ГУ МВД получится скомканной. Плугин в связи с выборами 19 сентября отменил руководителям — от начальников отделов и выше — предоставление отпуска с 15 августа по 23 сентября. Рядовые сотрудники лишены отдыха с 13 по 23 сентября.

