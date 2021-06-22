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Непривитым полицейским Петербурга отменяют отпуск

Начальник ГУ МВД Петербурга Роман Плугин начал кампанию по максимальной вакцинации личного состава. Без справки о прививке полицейским с большой вероятностью не дадут отдохнуть.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне Плугин подписал рекомендацию руководителям всех уровней петербургского главка не принимать от подчиненных рапорты на отпуск без сертификата о прививке от Covid-19, в крайнем случае — теста на антитела или справки о медицинских противопоказаниях.

Судя по документу, с которым ознакомилась «Фонтанка», отпускная кампания ГУ МВД получится скомканной. Плугин в связи с выборами 19 сентября отменил руководителям — от начальников отделов и выше — предоставление отпуска с 15 августа по 23 сентября. Рядовые сотрудники лишены отдыха с 13 по 23 сентября.

Накануне сообщалось, что МВД РФ поставило задачу привить 60% сотрудников к осени.

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Комментарии (21)

Чёрт Опасный
Замечу "Плугин подписал рекомендацию", ага.
magellan
а разве такое возможно? Они допринимаются,разбежиться народ,а потом трудновато будет собрать всех вледино ))
262224921
Ну очередной плевок на законодательство . Ничего нового .
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