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МВД планирует привить за лето не менее 60% полицейских

Меньше двух с половиной месяцев есть у Министерства внутренних дел, чтобы привить 60% полицейских. Такую цель объявило ведомство 21 июня.

«Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции и в августе 2021 года — вторым компонентом не менее 60% сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2», — цитирует РБК заявление пресс-службы МВД.

Особенный упор сделают на вакцинации постоянного состава, а также курсантов. МВД также разъясняет своим сотрудникам важность прививки от коронавируса и соблюдения мер безопасности.

Обязательную вакцинацию сотрудников определённых сфер ввели уже в 13 регионах России. Третья волна увеличивает количество новых заболевших COVID-19.

В Петербурге число госпитализаций поднялось до 900 в сутки, как в декабре 2020 года.

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Комментарии (5)

kоt-obormot
А как же они размножаться то будут - если их уколЮт?
Скользкая дорожка - прислуга/обслуга может и кончиться однажды. А там бац, и справедливый суд.
Olaaa
К осени надо привить всех бюджетников 100%. Всех учителей, врачей, полицию, росгвардию, омон, военных, МВД, фсб, гру, работников мфц, пенсионного фонда и прочих. Глядишь сразу и наберется 60-70% населения и будет стадный иммунитет. А что они хотели? Любишь кататься в бюджетных денежках - люби и саночки возить. И чиновников всех привить. Пущай вкушают плоды своей работы на благо родины.
Вашъ Хозяинъ
Отряд самоубийц, продолжение
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