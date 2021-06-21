МВД планирует привить за лето не менее 60% полицейских

Меньше двух с половиной месяцев есть у Министерства внутренних дел, чтобы привить 60% полицейских. Такую цель объявило ведомство 21 июня.

«Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции и в августе 2021 года — вторым компонентом не менее 60% сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2», — цитирует РБК заявление пресс-службы МВД.