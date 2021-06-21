МВД планирует привить за лето не менее 60% полицейских

Меньше двух с половиной месяцев есть у Министерства внутренних дел, чтобы привить 60% полицейских. Такую цель объявило ведомство 21 июня.
«Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции и в августе 2021 года — вторым компонентом не менее 60% сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2», — цитирует РБК заявление пресс-службы МВД.
Особенный упор сделают на вакцинации постоянного состава, а также курсантов. МВД также разъясняет своим сотрудникам важность прививки от коронавируса и соблюдения мер безопасности.
Обязательную вакцинацию сотрудников определённых сфер ввели уже в 13 регионах России. Третья волна увеличивает количество новых заболевших COVID-19.
В Петербурге число госпитализаций поднялось до 900 в сутки, как в декабре 2020 года.