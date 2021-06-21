Тринадцатый российский регион объявил об обязательной вакцинации

«Обязательная вакцинация от COVID сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий вводится в Мурманской области», — цитирует 21 июня заявление регионального оперативного штаба РИА Новости.



Регион стал тринадцатым субъектом РФ, который утвердил норму об обязательной вакцинации. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня, 21 июня, заявил, что существующих мер недостаточно, поэтому в регионе вводятся дополнительные ограничения.

В понедельник об обязательной вакцинации объявили также в Нижегородской области.