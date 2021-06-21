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Тринадцатый российский регион объявил об обязательной вакцинации

Мурманская область вводит обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

«Обязательная вакцинация от COVID сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий вводится в Мурманской области», — цитирует 21 июня заявление регионального оперативного штаба РИА Новости.

Регион стал тринадцатым субъектом РФ, который утвердил норму об обязательной вакцинации. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня, 21 июня, заявил, что существующих мер недостаточно, поэтому в регионе вводятся дополнительные ограничения.

В понедельник об обязательной вакцинации объявили также в Нижегородской области.

Первыми обязательную вакцинацию ввели Москва и Московская область, затем постановления подписали в Кузбассе, на Сахалине. Примеру последовали в Ленинградской области, Туле, Тверской области. Начиная с понедельника, 21 июня, в Петербурге вступили в силу новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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Комментарии (6)

dragvs
Видимо решили вводить не в России, а в российских регионах, бинго.
dragvs
А что якобы президент говорит? Снова что в России никто не собирается вводить обязательную вакцинацию?
Dazdraperma
Эта тоже "обязательная", которая не обязательная? В смысле - уколют того, кого работодатель сможет силой или обманом принудить/заставить?
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