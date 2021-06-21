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Без аквапарков и аттракционов. Что в Петербурге закрылось из-за коронавируса

В Петербурге вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения

Начиная с понедельника, 21 июня, в Петербурге вступили в силу новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В частности, с этого дня в городе вновь запрещён доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На мероприятия численностью более 75 человек допускать будут только посетителей с отрицательным тестом на COVID-19, который необходимо сделать не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия. При этом общая численность таких мероприятий не должна превышать 500 человек.


Кроме этого, ужесточение ограничений затронет посетителей фан-зон Евро-2020. С 21 июня на территорию «Футбольной деревни» на Конюшенной площади будут впускать не более 3 тыс. человек, а в тематический парк в «Юбилейном» — не более 1 тыс. гостей.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 17 июня из-за коронавируса в Петербурге закрыли фуд-корты, детские комнаты в кафе и ресторанах и «островки» в торговых центрах.

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Комментарии (6)

260871131
Через пару недель ещё ухудшится, тогда вообще опять локдаун? Лучше было выходные устроить реально.
Баба Нюра
Братцы, ну мозгов то подвезут когда нить нашим властителям али нет? Закрытие аквапарков и фудкортов выглядит совершенно по-идиотски на фоне толп иностранных болельщиков на ЧЕ, битком набитых электричек, ОТ... Кстати не поняла чем виноваты аквапарки, там же вода хлорируется, всяк безопаснее чем в человейнике на городском пляже, где кроме КВ еще дофига хворей подцепить можно. И интересно, распоряжение про ПЦР тесты для сборища больше 75 человеков, это болельщиков тоже касается?
Милая +
В переполненном ОТ, битком набитых электричках вырабатывается коллективный иммунитет. При этом экономят вакцину, поэтому ли ничего не делают с ОТ?
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