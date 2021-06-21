Без аквапарков и аттракционов. Что в Петербурге закрылось из-за коронавируса

В частности, с этого дня в городе вновь запрещён доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На мероприятия численностью более 75 человек допускать будут только посетителей с отрицательным тестом на COVID-19, который необходимо сделать не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия. При этом общая численность таких мероприятий не должна превышать 500 человек.





Кроме этого, ужесточение ограничений затронет посетителей фан-зон Евро-2020. С 21 июня на территорию «Футбольной деревни» на Конюшенной площади будут впускать не более 3 тыс. человек, а в тематический парк в «Юбилейном» — не более 1 тыс. гостей.

