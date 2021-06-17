Фуд-корты закрыты: в Петербурге начали действовать строгие ограничения

В Петербурге сегодня, 17 июня, начали действовать ужесточённые ограничения в связи с распространением коронавируса.
Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа ресторанных двориков (фуд-кортов и фуд-плейсов), за исключением тех, которые расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Запрещена работа ресторанов с 2:00 до 6:00, но разрешено обслуживание навынос и доставка. В фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, торговать можно только напитками.
Запрещена работа объектов досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров. Заполнение кинотеатров снижено до 50%. Отменён праздник лучших выпускников «Бал медалистов».
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