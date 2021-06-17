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Фуд-корты закрыты: в Петербурге начали действовать строгие ограничения

В Петербурге сегодня, 17 июня, начали действовать ужесточённые ограничения в связи с распространением коронавируса.

Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа ресторанных двориков (фуд-кортов и фуд-плейсов), за исключением тех, которые расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Запрещена работа ресторанов с 2:00 до 6:00, но разрешено обслуживание навынос и доставка. В фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, торговать можно только напитками.

Запрещена работа объектов досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров. Заполнение кинотеатров снижено до 50%. Отменён праздник лучших выпускников «Бал медалистов».

Полный текст документа смотрите здесь.

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Комментарии (6)

alex261691
А еще вирус очень боится дня голосования. К сентябрю, на два-три дня, как было в прошлом году, все резко выздоровеют.
265106920
Бал выпускников отменен, а Алые паруса, после которых город каждый раз утопает в мусоре, битом стекле и блевотине - нет. Где логика?
266081885
Вот теперь ковиду хана, ура товарищи.
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