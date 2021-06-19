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Горки в минус. В Петербурге с 21 июня ужесточают коронавирусные ограничения

На время «Алых парусов» центр города закроют для торговли и пешеходов

В Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения. С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На большие тусовки — только с ПЦР.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив
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Кроме аквапарков и аттракционов, изменения в постановлении № 121, которые подписал 19 июня губернатор Александр Беглов, коснутся и других отраслей. Полный текст.

На конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до мероприятия. Уточняется, что ограничение касается закрытых помещений.

Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Большее количество может быть согласовано Роспотребнадзором.

С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1 000 человек.

С 22 июня работа водного транспорта разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Примерную форму согласно рекомендациям Роспотребнадзора до 21 июня обновит комитет по транспорту.

До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции будет у 65% указанных лиц.

Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.

Также вводятся дополнительные ограничения при проведении праздника «Алые паруса».

С 16:00 25 июня до 6:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на набережных, за исключением тех объектов, что определит оргкомитет проведения «Алых парусов». Руководителям организаций и ИП необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Также не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории.

Для пешеходов будут перекрываться отдельные участки улично-дорожной сети. На эту территорию будут допускаться только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение праздника. Это ограничение не затронет лиц, которые проживают на данной территории, а также иные категории лиц, которые определит оргкомитет.

Сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника, в том числе добровольцы и волонтеры, должны иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный не более чем за три дня до праздника, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.

На территорию допуск будет осуществляться через рамки металлодетектора с контролем температуры, выпускники и сопровождающие обязаны использовать маски. Персональную ответственность за это несут руководители образовательных организаций. Также они обязаны доставить выпускников и их сопровождающих к месту проведения праздника и обратно.

Территорию, на которой будет временно ограничено или прекращено движение транспорта, а также водную акваторию, на которой будут ограничены или прекращены движение и швартовка судов, определит комитет по транспорту.

Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (12)

Vladiv
Понятно, что команды на ужесточения он получает из Москвы. Но как бы избиратели прозрели и дали волшебного пенделя на сентябрьских выборах этому "губернатору" и его партии. Я думаю, "пандемия" быстро бы закончилась. Аферисты.
265036642
"Вчера Калифорния сняла почти все ковидные ограничения, одним из последних штатов. Все бизнесы открыты, включая спортзалы и сауны, в ресторанах сняты ограничения на количество посетителей, в помещениях можно находиться без маски за исключением школ, общественного транспорта и больниц. Бизнесам впрочем разрешили ужесточать ограничения по маскам на свое усмотрение. Официальные правила такие - привитым можно без маски независимо от того есть ли рядом непривитые. Непривитым нужно быть в маске, но никто ничего не проверяет.

Всякие спортзалы и парикмахерские, у которых я в рассылке, уже написали, что приходите без маски, но все сотрудники будут в масках. Многие заведения вывесили на дверях таблички что мол заходите, все сотрудники привиты. Вообще в Сан Франциско и соседних с ним либеральных округах привито более 70 процентов жителей, которым положена прививка (то есть старше 12 лет). И соответственно заболеваемость давно уже держится на уровне 10 случаев в день".
bezvremennik
Скоро и в туалет с ковидным паспортом ходить будем и по свистку.
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