Горки в минус. В Петербурге с 21 июня ужесточают коронавирусные ограничения

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Кроме аквапарков и аттракционов, изменения в постановлении № 121, которые подписал 19 июня губернатор Александр Беглов, коснутся и других отраслей. Полный текст. На конгрессно-выставочные, торжественные и другие мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до мероприятия. Уточняется, что ограничение касается закрытых помещений.



Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Большее количество может быть согласовано Роспотребнадзором.

С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1 000 человек.

С 22 июня работа водного транспорта разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Примерную форму согласно рекомендациям Роспотребнадзора до 21 июня обновит комитет по транспорту.

До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции будет у 65% указанных лиц.

Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.



Также вводятся дополнительные ограничения при проведении праздника «Алые паруса».

С 16:00 25 июня до 6:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на набережных, за исключением тех объектов, что определит оргкомитет проведения «Алых парусов». Руководителям организаций и ИП необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Также не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории.

Для пешеходов будут перекрываться отдельные участки улично-дорожной сети. На эту территорию будут допускаться только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение праздника. Это ограничение не затронет лиц, которые проживают на данной территории, а также иные категории лиц, которые определит оргкомитет.



Сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника, в том числе добровольцы и волонтеры, должны иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный не более чем за три дня до праздника, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.

На территорию допуск будет осуществляться через рамки металлодетектора с контролем температуры, выпускники и сопровождающие обязаны использовать маски. Персональную ответственность за это несут руководители образовательных организаций. Также они обязаны доставить выпускников и их сопровождающих к месту проведения праздника и обратно.

Территорию, на которой будет временно ограничено или прекращено движение транспорта, а также водную акваторию, на которой будут ограничены или прекращены движение и швартовка судов, определит комитет по транспорту.

Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"