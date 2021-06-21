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Глава комздрава: невакцинированным студентам могут ограничить контакты с теми, кто получил прививку

Студентов не будут принуждать к вакцинации, но могут ограничить в контактах с привившимися людьми. Такое заявление 21 июня сделал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Первым о возможных ограничениях упомянул председатель совета ректоров Алексей Демидов, отвечая на вопрос о том, как вузы будут убеждать студентов сделать прививку. Но после уточняющего вопроса ведущей, о каких ограничениях речь, видеосвязь отключилась. После этого вопрос был адресован Дмитрию Лисовцу. Тот подчеркнул, что речь о принудительной вакцинации не идет, и упор будет делаться на разъяснения.

«Вряд ли речь идет о каких-то ограничениях, но допускаю, что, если человек не вакцинировался, могут быть предприняты меры, чтобы ограничить контакт с теми людьми, которые вакцинированы», — сказал он.

Ранее правительство Петербурга рекомендовало вузам обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Dazdraperma
Предлагаю построить резервации. И разделить, наконец, ковидобесов от ковидиотов. А какую категорию в резервации заселять - станет ясно через год-полтора
Павел Михайлов
У Лисовца с логикой совсем бяда. По его логике, вакцинированные более восприимчивы к ковиду, чем не привитые.
Урус-Баши
Для студентов нормальных вузов это не актуально. Они, в своей массе, давно уже привились. Но для будущих экономистов, юристов, философов с платной формой обучения это может быть актуальным. Это некоторым позволит жить и продолжать дело нынешних высокопоставленных граждан с указанным образованием. Тех же граждан, которые смотрят первые госканалы ТВ легко заставить привиться добровольно.Нужно только объяснить им, что вацинация снимает сглаз и приманивает деньги к рукам.
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