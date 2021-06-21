Глава комздрава: невакцинированным студентам могут ограничить контакты с теми, кто получил прививку

Студентов не будут принуждать к вакцинации, но могут ограничить в контактах с привившимися людьми. Такое заявление 21 июня сделал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Первым о возможных ограничениях упомянул председатель совета ректоров Алексей Демидов, отвечая на вопрос о том, как вузы будут убеждать студентов сделать прививку. Но после уточняющего вопроса ведущей, о каких ограничениях речь, видеосвязь отключилась. После этого вопрос был адресован Дмитрию Лисовцу. Тот подчеркнул, что речь о принудительной вакцинации не идет, и упор будет делаться на разъяснения.