Минтруд разрешил отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты

Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили 23 июля РИА Новости в Минтруде и Роспотребнадзоре.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.

Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».