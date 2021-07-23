Минтруд разрешил отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты

Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили 23 июля РИА Новости в Минтруде и Роспотребнадзоре.
Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.
Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Сотрудников, подлежащих вакцинации, необходимо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись.
Если это возможно, непривитых членов рабочего коллектива можно привлечь к работе дистанционно. Такую опцию рекомендуют оставить для тех, у кого есть медотвод.