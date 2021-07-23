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Минтруд разрешил отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты

Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили 23 июля РИА Новости в Минтруде и Роспотребнадзоре.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.

Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Сотрудников, подлежащих вакцинации, необходимо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись.

Если это возможно, непривитых членов рабочего коллектива можно привлечь к работе дистанционно. Такую опцию рекомендуют оставить для тех, у кого есть медотвод.

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Комментарии (10)

265895032
сову на глобус не натянешь. Пусть матчасть подучат, а потом разрешают.
Vladikus
Очередная волна запугивания граждан.
262224921
Вот и верь Путину 😂😂😂
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