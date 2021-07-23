Петербургский бизнес попросит Роспотребнадзор принять норматив об обязательной вакцинации

Петербургские рестораторы намерены обратиться в Роспотребнадзор с просьбой ввести обязательную вакцинацию сотрудников. Об этом 23 июля заявил совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский в ходе делового завтрака «Ресторанный бизнес в торговых центрах», организованного объединением «Рестоград».
«Мы хотим обратиться к руководителю Роспотребнадзора, чтобы был какой-то норматив об обязательной вакцинации», — сказал он.
Как пояснил ресторатор, выполнить требование Смольного по вакцинации
При этом в компании
В группе «Токио-Сити Бахрома»
Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов напомнил о разъяснении Минтруда, которое позволяет отстранять и переводить на удаленку сотрудников, которые отказываются прививаться. «Мы будем, в том числе условием осуществления деятельности, вводить вакцинацию, но о масштабной [обязательно] вакцинации по отраслям можно говорить, только если решение будет принято главным санитарным врачом», — сказал он.