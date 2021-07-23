FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
19
Печать

Петербургский бизнес попросит Роспотребнадзор принять норматив об обязательной вакцинации

Петербургские рестораторы намерены обратиться в Роспотребнадзор с просьбой ввести обязательную вакцинацию сотрудников. Об этом 23 июля заявил совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский в ходе делового завтрака «Ресторанный бизнес в торговых центрах», организованного объединением «Рестоград».

«Мы хотим обратиться к руководителю Роспотребнадзора, чтобы был какой-то норматив об обязательной вакцинации», — сказал он.

Как пояснил ресторатор, выполнить требование Смольного по вакцинации 100 % персонала фуд-кортов перед их перезапуском будет сложно. Пока компания использует такой инструмент как предупреждение. «Вышел приказ за моей подписью, что выйдет постановление об обязательной вакцинации и мы имеем право отстранять от работы», — пояснил он.

При этом в компании 15 % сотрудников по-прежнему сомневаются в вакцинации. «Без нормативной поддержки не обойтись», — подчеркнул совладелец «Теремка». Но при этом необходимо распространить требование об обязательной вакцинации на смежные сферы, например, на доставку и торговлю, чтобы не было оттока кадров именно из общественного питания.

В группе «Токио-Сити Бахрома» 7 % сотрудников отказались прививаться. «Если бы были нормативные акты об обязательной вакцинации, было бы проще убеждать», — сказал он.

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов напомнил о разъяснении Минтруда, которое позволяет отстранять и переводить на удаленку сотрудников, которые отказываются прививаться. «Мы будем, в том числе условием осуществления деятельности, вводить вакцинацию, но о масштабной [обязательно] вакцинации по отраслям можно говорить, только если решение будет принято главным санитарным врачом», — сказал он.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

25ф
Теперь хоть ясно за кого пойдут голосовать рестораторы.
25ф
Петербургский бизнес попросит?Прям весь?Или только Теремок?
262126571
Поддерживаю Теремок! Пойду пообедаю именно у них сегодня.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний