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«А тем, кто не привьется, отключим свет». Готов ли петербургский бизнес к переходу в ковид-фри-режим

Предприятия общепита и сферы услуг, не успевшие до 1 октября вакцинировать 80% сотрудников от COVID-19, готовятся к штрафам и закрытиям. Торговые центры пригрозили арендаторам остановкой работы, не дожидаясь проверок Смольного.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В октябре в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные правила, которые разрешают бизнесу работать только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание, у 80% персонала. С 1 октября это требование вводится для общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября — для магазинов, домов быта, гостиниц, экскурсионных бюро, а также перевозчиков, организаций образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, отсрочку бизнесу не дадут — проверки начнутся уже с 1 октября, хотя и будут проходить «не в экстренном режиме». В основном предприятия успели привить сотрудников и готовы работать по новым правилам, считают в ведомстве.

Но помощь в контроле чиновникам будут оказывать торговые центры. На днях арендаторы ТРК «Континент» на Байконурской улице получили письмо (есть в распоряжении «Фонтанки»), в котором управляющая компания требует предоставить списки вакцинированных работников и их согласие на обработку персональных данных, а затем направлять такие отчеты раз в месяц. Неисполнение условий «влечет приостановку деятельности» арендатора, который ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическую обстановку в ТРК. А вот за аренду платить все равно придется.

В группе «Адамант», управляющей «Континентом», пояснили, что подобные письма получили арендаторы всех ТРК. Коронавирусное 121-е постановление возлагает ответственность за соблюдение торговцами санитарных требований в том числе на арендодателя, пояснила директор департамента рекламы Алена Мариничева. А значит, если конкретный магазин поймают на нарушении, штраф и остановка деятельности грозит всему ТРК. Будут ли таких арендаторов отключать от инженерных сетей или лишать доступа к объекту, представитель «Адаманта» не сообщила. План дальнейших действий пока обсуждается с юристами, пояснила она.

Подобной тактики придерживаются и другие ТРК. «В контракте, как правило, есть положение, что, если деятельность арендатора противоречит законодательству, у арендодателя есть возможность препятствовать ее осуществлению», — пояснил директор «Галереи» Дмитрий Зубков.

Списки привитых сотрудников с арендаторов собирает и Fort Group. «Тех, кто не успеет, закрывать не будем, но если их закроют [по итогам проверки], скидок по аренде давать не будем», — рассказал управляющий партнер компании Максим Левченко.

«Сбор этих данных — это не инициатива ТЦ, он предусмотрен постановлением правительства Санкт-Петербурга», — отметила Дарья Ветрова, генеральный директор ТК «Невский центр». Какая доля арендаторов готова к ковид-фри-режиму, топ-менеджер не сообщила, но выразила надежду, что все «уложатся в срок и продолжат работу в текущем режиме».

Но предприниматели признаются, что уговорить нужное число работников сделать укол смогли далеко не все. «Уложиться, наверное, можно, но для этого надо обязать работников прививаться. Считаю, что у меня нет такого морального права. При этом половина переболела менее полугода назад, но у части нет отметок на госуслугах по каким-то причинам», — рассказал один из арендаторов «Континента» на Байконурской, которому предстоит обеспечить подтвержденными антителами 80% работников к 15 октября.

Не слишком готовы к ковид-фри-режиму и предприятия индустрии красоты. «У 80% салонов QR-коды есть только у 60% персонала», — рассказала омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова. По ее словам, работники до последнего ждали, что требования смягчат, и, вероятно, бросятся прививаться «Спутником Лайт» в ближайшие дни, чтобы избежать отстранения от работы.

Ассоциация владельцев кинотеатров не располагает данными о том, успевают ли ее участники вакцинировать своих сотрудников, заявил ее глава Олег Березин. В сети «Мираж Синема» отказались комментировать вопрос о доле обладателей подтвержденных QR-кодами антител. Но, очевидно, разбрасываться персоналом представители отрасли не могут себе позволить. «С людьми непросто. Некого отстранять больше», — признал директор Виктор Рудман. «Практически готовы, а там, где не готовы, еще есть пара дней», — прокомментировал совладелец «Евразии» и «Фитнес-хауса» Алексей Фурсов.

Рестораны в основном выполнили требования по вакцинации — во всяком случае, об этом Смольному отчитались на последнем экспертном совете крупнейшие представители отрасли. Но процесс не был гладким. «Был кейс, когда сотрудники устроили бунт и уволились из ресторана всей командой», — рассказал один из предпринимателей. Но проблема уже решена: новый штат набран и вакцинирован.

Но даже те, кто смог уложиться в норматив, ждут наступления 1 октября с долей нервозности. К примеру, бизнесу не до конца ясно, как именно проверяющие будут считать вакцинированных и переболевших — от общей штатной численности или от тех, кто фактически находится в торговой точке в момент рейда. Для ресторанов предпочтителен второй вариант. «Есть женщины, ушедшие в декретный отпуск, которые числятся трудоустроенными на предприятии, есть менеджмент, который вообще не участвует в обслуживании клиентов на предприятии и работает в офисе», — прокомментировал глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков.

Розничные сети, напротив, предпочитают, чтобы проверки велись именно в отношении всего юрлица: персонал перемещается между магазинами, и ретейлер не может отследить процент вакцинированных в разрезе конкретной точки в каждый момент времени, ранее комментировала Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. По ее словам, продовольственный ретейл пока не подбивал итоги прививочной кампании, но стремится к нужным цифрам к 15 октября. «Вакцина в городе есть. Условия для вакцинации все созданы», — подчеркнула она.

По словам Максима Жукова, в ходе экспертного совета бизнесу предварительно пояснили, что фактическая численность работников — это количество персонала, работающего на предприятии по договорам гражданско-правового характера, непосредственно выполняющих рабочие обязанности на местах в конкретную дату. Официальные разъяснения должны появиться в ближайшие дни.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

Вера Симакова
В России привились уже более 25% населения, это очень много, привитые живут и радуются а эти все вопят, что не вакцинируйтесь, помрете. Скорее помрете сами непривитые. Нужно сделать вакцинацию ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для всех, кроме тех, у кого мед.отвод по состоянию здоровья. Не правда, что врачи не дают мед.отвод. Иди в п-ку по месту жительства к участковому врачу и, если заболевание подлежит мед.отводу, то врач пишет справку без всяких затруднений.
nuga
Молодые девушки,работающие в подобных местах,лучше бы срочно забеременели и ушли в декрет и в отпуск по уходу,потому что не факт,что подобное удасться сделать после Уже официозные зарубежные СМИ Блумберг,Таймс сообщают о проблемах с беременностью у вакцинированных местных.В Южной Корее об этом ещё летом были сообщения.
пазузу
"— Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? "
— Это, кажись, генерала Жигалова! — кричит кто-то из толпы.
— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила!
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