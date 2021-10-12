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«Проще отменить культурно-массовые мероприятия». Цифровой вице-губернатор прокомментировал возможность введения в Петербурге QR-кодов

В Смольном о QR-кодах: Все механизмы находятся «в работоспособном состоянии»

Введение механизма QR-кодов, подтверждающих статус вакцинированного или переболевшего, для доступа в рестораны или театры будет трудно контролировать. Такое мнение высказал вице-губернатор Станислав Казарин в ходе пресс-брифинга 12 октября, отвечая на вопрос «Фонтанки» о готовности цифровой инфраструктуры города к коронавирусным ограничениям.

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«От цифровой инфраструктуры введение ограничений не зависит, а зависит от того, кто будет требовать соблюдение этих ограничений», — отметил Казарин. По его словам, в куаркоде, которые выдает портал Госуслуг, нет фотографии, а значит, человек может воспользоваться чужим. Требование предъявить удостоверение личности, к примеру, при входе в театр создаст очереди. «Проще отменить культурно-массовые мероприятия, и не надо ничего проверять», — резюмировал он.

По словам Станислава Казарина, все механизмы, которые уже использовались, находятся «в работоспособном состоянии». Но пока «о локдауне никто не говорит». Тем не менее город находится «на подъеме четвертой волны», и, если система здравоохранения будет опять перегружена, ограничения возможны. «Для разного развития событий готовятся разные сценарии», — подчеркнул он.

Ранее глава комздрава сообщил, что для снижения распространения коронавирусной инфекции готов поддержать ограничение на передвижение и обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Постановление Роспотребнадзора, обязывающее работодателей сферы услуг и госучреждения привить 80% персонала, а также дающее право отстранять от работы несогласных, было издано 12 октября.

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Комментарии (8)

Happy White
Пусть заболевших опросят, где они заразились, и представят статистику. Самый популярный ответ будет я не знаю, а на остальные интересно посмотреть.
260965961
Умора! В СПб собственного вице-губера по цифре не нашлось)))) :( То-то простому обывателю СПб разобраться в цифровизации власти СПб невозможно. Несмотря на работу по мат. моделированию на советских ЭВМ с середины 80-х, и степень кандидата наук от МГУ)))
Vitaly Peterburg
Правильно! Пусть эти людишки только на работу ездят. В переполненном транспорте. Нечего им шляться, развлечений им захотелось!
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