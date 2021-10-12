«Проще отменить культурно-массовые мероприятия». Цифровой вице-губернатор прокомментировал возможность введения в Петербурге QR-кодов

«От цифровой инфраструктуры введение ограничений не зависит, а зависит от того, кто будет требовать соблюдение этих ограничений», — отметил Казарин. По его словам, в куаркоде, которые выдает портал Госуслуг, нет фотографии, а значит, человек может воспользоваться чужим. Требование предъявить удостоверение личности, к примеру, при входе в театр создаст очереди. «Проще отменить культурно-массовые мероприятия, и не надо ничего проверять», — резюмировал он.



По словам Станислава Казарина, все механизмы, которые уже использовались, находятся «в работоспособном состоянии». Но пока «о локдауне никто не говорит». Тем не менее город находится «на подъеме четвертой волны», и, если система здравоохранения будет опять перегружена, ограничения возможны. «Для разного развития событий готовятся разные сценарии», — подчеркнул он.

