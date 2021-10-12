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Роспотребнадзор дал петербургским врачам и таксистам времени до середины декабря на прививку

Роспотребнадзор утвердил правила обязательной вакцинации в Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации 80% сотрудников в нескольких отраслях — от образования и здравоохранения до доставки продуктов на дом. В целом оно повторяет 121-е постановление Смольного, но сдвигает сроки.

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Документ опубликован 12 октября. Башкетова ссылается на очередной подъем заболеваемости коронавирусом, который наблюдается с 6 сентября и на протяжении которого еженедельные темпы прироста колеблются от 10 до 27 процентов. Темпы суточного прироста выросли с 0,12 до 0,44. Количество госпитализированных за прошлую неделю увеличилось на 18%, при этом все больше болеют работники предприятий и организаций, связанных с обслуживанием населения.

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В связи с этим руководитель петербургского управления Роспотребнадзора постановила обеспечить проведение вакцинации в следующих отраслях: образование, здравоохранение, соцобслуживание, торговля и общепит (включая курьерские доставки), временное проживание, транспорт (включая такси), бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-центры, бани, СПА-салоны, ФОК и бассейны, клиентские подразделения банков, почта, МФЦ, ЖКХ и энергетика, культурные, выставочные и просветительские мероприятия, досуг (включая театры, кинотеатры и концертные залы). В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации. Везде необходимо не менее чем для 80% сотрудников обеспечить первый укол двухкомпонентной вакциной (или единственный укол однокомпонентной) до 15 ноября. До 15 декабря не менее 80% должны пройти полный цикл вакцинации.

Это требование не распространяется на имеющих медицинские противопоказания. Смольный, согласно постановлению, должен принять исчерпывающие меры для его исполнения, взять на себя информирование. Ответственными назначены руководители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели, относящиеся к указанным сферам.

Можно отметить, что по большому счету документ Роспотребнадзора повторяет 121-е постановление Смольного. Оно так же налагает на руководителей обязанность обеспечить вакцинацию 80% сотрудников. Исполнительным органам давали время до 20 сентября (потом до 1 октября), части направлений (сфера услуг — от общепита до парикмахерских) — до 1 октября, остальным — до 15 октября. О том, как бизнес входил в новую реальность, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Alexander 17
Ё- маё...а я на выборы приехал на такси...
fedorsmolov
Всем шмурдяк за счет бюджета!
AKo
помню некоторое время назад, в каком-то регионе таксистов обязали вакцинироваться. Они все дружно объявили бойкот и не вышли на работу. Что в итоге? В итоге от них отстали и разрешили работать так
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