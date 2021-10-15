Добро пожаловать в ад антипрививочника. Как живут в регионах с QR-кодами

автор фото Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В начале этой недели в Архангельской, Самарской, Курской, Воронежской областях, Чечне, Кабардино-Балкарии и Татарстане начала действовать система QR—кодов. Обстановку местами уже сравнивают с летней Москвой, а в соцсетях называют и скрытым локдауном, и «адом антипрививочников». Судя по утечкам из Смольного, Петербург нововведение вряд ли обойдет.

Без QR-кода в Татарстане с 11 октября нельзя зайти в кафе, ресторан, торговый центр, пойти бассейн или фитнес-клуб, аквапарк и даже магазин. Проверять коды обязали «объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 кв. метров». В результате на четвертый день после объявления о введении QR-кодов интерес к вакцинации в республике вырос в 7 раз. Если до этого прививались по 2 тысячи человек в день, то теперь по 14 тысяч, и число желающих растет, пишет казанское издание «Бизнес Online».



Заведения, которые обязали контролировать прививки у населения, стремительно опустели. В обычно забитом студентами Burger King в центре Казани журналисты обнаружили всего двух человек. У них были QR-коды. «Макдоналдс» на пешеходной улице Баумана закрыл для посетителей второй этаж, а на первом оставил только заказы навынос.

«Мы прогнозируем падение выручки до 80 процентов»,— рассказала журналистам исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Казани и республики Татарстан Галина Шарафутдинова.

Многие торговые центры города, чтобы контролировать потоки входящих, закрыли лишние входы. У оставшихся выстроились очереди не только из посетителей, но и из работников. В казанский ТЦ «Парк Хаус», например, не пускали внутрь сотрудников, у которых нет кодов, пишут журналисты. Из-за этого ряд торговых точек не смогли открыться.

В Воронежской области зрители без QR-кодов теперь не могут попасть в кинотеатры. У людей их проверяют не только на кассе, но и при входе в зал. Как сообщают «Вести Воронеж», контролёр сканирует код, после сверяет паспорт гостя с информацией на экране. В случае если этого кода нет или данные не загружаются, посетителю возвращают деньги за билет. Кино он уже не посмотрит.



Как пишет «Курская правда», в областной столице образовалась гигантская очередь на входе в один из фитнес-клубов. Часть курян ждала, чтобы показать сертификат о вакцинации или справку, остальные люди, без них, возмущались, что им не оказывают услугу, за которую они заплатили. У некоторых заблокировали карты клиента. В Казани в аналогичной ситуации посетителям фитнес-центров предложили заморозить их на неопределенное время.

Из-за ограничений выстроились гигантские очереди из желающих привиться. Местами начались перебои с вакциной — в некоторых пунктах остались только вторые дозы. В Татарстане, например, возник дефицит свободных медиков для открытия новых прививочных пунктов.

В Архангельской области, как заявил 29.RU местный и. о. министра здравоохранения Александр Герштанский, талоны на вакцинацию на «Госуслугах» и «Здрав29» «расходятся как горячие пирожки». По его словам, в первую очередь все очень хотят уколоться вакциной «Спутник Лайт», поскольку это однокомпонентный препарат и фактически спустя 2–3 дня человек получает QR-код.



Но мало сделать просто укол. Заветный код на «Госуслугах» не все могут добыть самостоятельно. «Интерфакс» сообщил, что огромные очереди образовались у казанских офисов МФЦ. У кого-то нет доступа на портал «Госуслуг», у кого-то — Интернета, кому-то надо подтвердить учетную запись или распечатать QR-код. Единый справочный телефон города быстро перестал работать — в связи с большим количеством входящих звонков линия оказалась перегружена.

Особо предприимчивые и уже привитые жители увидели возможность подзаработать: за символическое вознаграждение в 300–500 рублей вакцинированные казанцы предлагают людям без QR-кодов сходить вместо них в торговый центр за покупками. За примерку какой-то вещи просят добавить еще 150 рублей сверху, пишет «Россия Татарстан». Аналогичные помощники появились и в Башкирии.

Активно набирают в регионах и специалистов новой востребованной профессии — контролёров QR-кодов. За работу обещают 25–30 тысяч рублей в месяц.

Местами из-за неразберихи возникают конфликтные ситуации. Как пишет издание «Моё Онлайн», в Воронеже пенсионерку не пустили на рейсовый автобус без QR-кода. Женщина хотела добраться до дачи. Прививку пенсионерка сделала, но кода у неё не было, а сертификат о вакцинации она не смогла быстро найти. Все было бы понятно, но власти никаких ограничений на транспорте и не вводили.



А на Южном рынке в Уфе полицейские жестко задержали пожилого мужчину, который пришел за покупками и, по словам очевидцев, не смог показать QR-код. Сотрудник в форме сел на пенсионера и стал заламывать ему руки, а мужчина активно сопротивлялся, пишет Ufa1.RU.

В Архангельске родителей юных хоккеистов не пустили в раздевалку «Ледовой Арены» без QR-кода. Как пишет 29.RU, им пришлось переодевать детей прямо на полу торгового центра. В региональном оперштабе уточнили: несмотря на то, что введенные ограничения не распространяются на детей, сопровождающие их родители, воспитатели и педагоги всё равно обязаны предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.

По всей стране бизнес просит смягчить ограничения или вовсе не вводить их. Такой призыв опубликовала ассоциация предпринимателей индустрии красоты Свердловской области, мотивируя тем, что эти коды не помогут борьбе с пандемией. Ведь легально на рынке работают только 20% компаний, остальные не зарегистрированы официально или оказывают услуги как самозанятые, а значит — не будут выполнять требования властей, пишет E1.RU.



В Волгограде бизнесмены попросили губернатора Андрея Бочарова не вводить QR-коды для посещения фитнес-клубов, а вместо этого разрешить им открыть у себя пункты вакцинации и ввести акции и скидки для привитых, пишет V1.RU. С аналогичной инициативой выступили фитнес-клубы в Башкирии и Ленинградской области.

Где-то власти идут навстречу. Например, губернатор Новосибирской области перенес дату введения QR-кодов на две недели «из-за обращений потенциальных участников массовых мероприятий», которые не успевают пройти вакцинацию. Власти Вологодской области также отложили введение QR-кодов по просьбе местного бизнеса.

Как стало известно «Фонтанке», правительство Петербурга намерено усилить коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости вслед за соседними регионами. Новая версия коронавирусного 121-го постановления может появиться на следующей неделе.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

