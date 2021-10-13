Власти Петербурга готовятся к ужесточению коронавирусного режима

Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения, новая версия коронавирусного 121-го постановления может появиться на следующей неделе. С большой долей вероятности, без QR-кода нельзя будет посетить конгрессно-выставочные, культурные и спортивные и иные мероприятия с числом участников от 75 человек. Также обсуждается аналогичная мера для музеев, театров и госучреждений. Введение доступа по QR-кодам в рестораны и салоны красоты пока не планируется.

Правительство Петербурга намерено усилить коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости. Как стало известно «Фонтанке», вслед за соседними регионами власти Северной столицы хотят запретить посещение определенных мест тем, у кого нет QR-кода, подтверждающего статус вакцинированного или переболевшего.

Но собеседники «Фонтанки» подчеркивают, что окончательные решения на данный момент не приняты и введение тех или иных мер будут зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.



Накануне «цифровой» вице-губернатор Станислав Казарин высказал мнение, что доступ по QR-кодам в музеи и театры сопряжен со сложностями контроля. По его словам, в куаркоде, которые выдает портал Госуслуг, нет фотографии, а значит, человек может воспользоваться чужим. Требование предъявить удостоверение личности, к примеру, при входе в театр создаст очереди. «Проще отменить культурно-массовые мероприятия, и не надо ничего проверять», — резюмировал он.



Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец сообщил, что для снижения распространения коронавирусной инфекции готов поддержать ограничение на передвижение и обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Постановление Роспотребнадзора, обязывающее работодателей сферы услуг и госучреждения привить 80% персонала, а также дающее право отстранять от работы несогласных, было издано 12 октября.

