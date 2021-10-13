Власти Петербурга готовятся к ужесточению коронавирусного режима

Правительство Петербурга намерено усилить коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости. Как стало известно «Фонтанке», вслед за соседними регионами власти Северной столицы хотят запретить посещение определенных мест тем, у кого нет QR-кода, подтверждающего статус вакцинированного или переболевшего.
Как рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения, новая версия коронавирусного 121-го постановления может появиться на следующей неделе. С большой долей вероятности, без QR-кода нельзя будет посетить конгрессно-выставочные, культурные и спортивные и иные мероприятия с числом участников от 75 человек. Также обсуждается аналогичная мера для музеев, театров и госучреждений. Введение доступа по QR-кодам в рестораны и салоны красоты пока не планируется.
Но собеседники «Фонтанки» подчеркивают, что окончательные решения на данный момент не приняты и введение тех или иных мер будут зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.
Накануне «цифровой» вице-губернатор Станислав Казарин высказал мнение, что доступ по QR-кодам в музеи и театры сопряжен со сложностями контроля. По его словам, в куаркоде, которые выдает портал Госуслуг, нет фотографии, а значит, человек может воспользоваться чужим. Требование предъявить удостоверение личности, к примеру, при входе в театр создаст очереди. «Проще отменить культурно-массовые мероприятия, и не надо ничего проверять», — резюмировал он.
Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец сообщил, что для снижения распространения коронавирусной инфекции готов поддержать ограничение на передвижение и обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Постановление Роспотребнадзора, обязывающее работодателей сферы услуг и госучреждения привить 80% персонала, а также дающее право отстранять от работы несогласных, было издано 12 октября.