Петербург в окружении QR-кодов: где теперь хорошо жить привитым

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS Поделиться Поделиться







С 8 октября они заработали в Калининградской области, с 11 октября — в Архангельской и Псковской областях, с 12 октября — в Новгородской области, с 15 октября появятся в Карелии. В Вологодской области QR-коды запустят с 1 ноября, в Ленинградской области — с 15 ноября.

Без модных эпидемических нововведений остаются пока только Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми и сам Петербург.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Калининградская область

C 8 октября в Калининградской области без QR-кода, подтверждающего полный курс вакцинации либо перенесенный не более полугода назад коронавирус, нельзя посещать рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и другие заведения общественного питания. В списке исключений — общепит в гостиницах.



С 1 ноября в Калининградской области без QR-кода нельзя будет ходить в учреждения культуры: кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, музеи и библиотеки. Понадобятся они и для посещения бассейнов и фитнес-центров. Пешие и автобусные групповые экскурсии тоже можно проводить только для привитых или переболевших.

Архангельская область

С 11 октября в Архангельской области нужен QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном COVID-19 для посещения кафе, ресторанов и других организаций общественного питания. Без него не получится даже взять еду навынос.

Код нужен для того, чтобы отправиться в театры, филармонии, музеи, дома культуры, кинотеатры и кинозалы, фитнес-центры, плавательные бассейны, салоны красоты, парикмахерские, косметические, спа- и массажные салоны, а также в солярии и сауны. Кроме того, понадобится QR и для заселения в гостиницу.

Без ограничений только посещение церквей и храмов, а также торговых центров.

Псковская область

В Псковской области c 11 октября ввели систему QR-кодов для посещения культурных мероприятий. Концерты теперь только для вакцинированных или переболевших. С 1 ноября это требование будет распространено на кафе и другие заведения общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации и аквапарки. Заселение в гостиницы тоже возможно только при действующем сертификате о прививке, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.



Новгородская область

С 12 октября в Новгородской области QR-коды требуются для посещения залов кафе и ресторанов. Еда навынос и доставка не ограничены, как и заведения на трассах М-10 и М-11. Нужны коды для музеев, кинотеатров и театров, библиотек, крытых стадионов, ФОКов, фитнес-центров и спортивных клубов. Посещать детские комнаты в ТЦ и киноцентры можно также только при наличии QR-кода. В гостиницы с 15 октября заселяют тоже только с QR-кодом и паспортом.

Республика Карелия

С 15 октября в Карелии начнет действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий в республике необходимо будет предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. Новые правила касаются кафе и всего общепита. Исключение — объекты на трассах, вокзалах, в аэропорту, а также столовые предприятий. Понадобятся сертификаты и для музеев, кинотеатров, фитнес-центров или бассейнов. Кроме того, QR-код будут требовать и от туристов при заселении в гостиницы.



Вологодская область

Власти Вологодской области перенесли введение QR-кодов в общественных местах с начала октября на 1 ноября. Они потребуются для посещения кафе, ресторанов и другого общепита, кино, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, культурных, выставочных, развлекательных и зрелищных мероприятий и даже при посещении парикмахерской и салона красоты. В качестве послабления власти предполагают принимать кроме собственно кодов с «Госуслуг» еще и справки о сделанной прививке или перенесенном заболевании.

Ленинградская область

В Ленинградской области с 15 ноября QR-код о вакцинации и перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест понадобятся для похода в театры, кино, клубы, цирки, бассейны и фитнес-центры. QR-коды и справки понадобятся и чтобы попасть на массовые мероприятия. А при заселении в гостиницу можно будет пройти экспресс-тест на коронавирус.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге решение о введении QR-кодов не принято. В Смольном считают, что их внедрение будет трудно контролировать, а в качестве побочных эффектов начнутся фальсификации и очереди на вход.

